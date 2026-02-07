Causa da morte de Henrique Maderite é confirmada pela família

O influenciador digital Henrique Maderite morreu aos 50 anos, nesta sexta-feira, 6, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, na região Central de Minas Gerais. A causa da morte foi confirmada pela própria família do criador de conteúdo, que era conhecido nacionalmente pelos bordões “sexta-feira, meio-dia, pode olhar aí” e “sextou, bebê”.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), uma viatura foi acionada por meio da rede de vizinhos após um chamado relacionado à propriedade rural onde funciona o Haras Henrique Maderite, localizado na Estrada do Maracujá. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o influenciador já sem vida.

Qual foi a causa da morte de Henrique Maderite?

De acordo com um comunicado da família no perfil oficial do influenciador, a causa da morte de Henrique Maderite foi um infarto fulminante. O óbito foi constatado ainda no local, após o acionamento das equipes de emergência.

Henrique Maderite tinha mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele ganhou projeção nacional por vídeos curtos, de tom descontraído, publicados principalmente às sextas-feiras, nos quais popularizou expressões que passaram a ser repetidas por fãs em todo o país.

Ainda não há informações sobre velório e enterro do influenciador.