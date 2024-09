Casas compartilhadas impulsionam crescimento do mercado de luxo brasileiro

O consumo de bens de luxo mesclado à economia compartilhada tem ganhado cada vez mais adeptos no Brasil. Seja pela avaliação de custo-benefício, seja pelo viés da sustentabilidade, a categoria que oferece serviços sob medida para os clientes vem ampliando seus setores de atuação, atendendo a segmentos que vão desde a mobilidade urbana às férias exclusivas



Esse crescimento é um reflexo da expansão do próprio mercado de luxo brasileiro. Um estudo realizado neste ano pela Bain & Company mostra que, desde 2018, a categoria tem evoluído de forma contínua no país, em média 18% ao ano. Até 2030, a expectativa é que o setor movimente cerca de R$ 130 bilhões.



Ainda segundo a consultoria, experiências como o compartilhamento de aeronaves privadas e de imóveis de luxo estão entre as mais requisitadas pelos consumidores do mercado nacional.

Propriedades compartilhadas

No caso dos imóveis no modelo compartilhado, o custo de aquisição é reduzido, assim como os custos de manutenção, que são repartidos. Assim, a propriedade de uma casa de férias, por exemplo, é dividida entre vários compradores, que têm uma participação real na casa, e tempo de uso proporcional ao percentual que possuem.



Além do próprio acesso a uma construção de alta qualidade, os clientes também contam com serviços exclusivos para a estadia.



“O adquirente paga apenas pelo uso efetivo do imóvel, e o encontra sempre em dia, com todos os mimos e facilidades de um hotel boutique”, explica Jeferson Braga, CEO da OwnerInc S/A. “Em linhas gerais, a ideia é que o cliente se preocupe apenas com a experiência de viver o imóvel e o destino, sem outras chateações”, acrescenta.



Own Time Home Club Gramado

De olho nesse mercado, a OwnerInc S/A, nascida em Gramado (RS), aproveita a familiaridade com uma das cidades mais turísticas do Brasil e prepara a entrega, no final do ano que vem, do seu primeiro empreendimento com o conceito de premium.



Chamado Own Time Home Club Gramado, o condomínio de alto padrão conta com 24 casas e 40 apartamentos que oferecem serviços de hospitalidade e gestão de duas marcas consagradas do segmento hoteleiro: Casa Hotéis e Intercity, também sócios do projeto.

O Casa Hotéis tem, em seu portfólio, empreendimentos na Serra Gaúcha que incluem Casa da Montanha, Parador Cambará do Sul e Wood e Petit. Já o Intercity conta com a força nacional de seus 45 hotéis, entre eles Yoo2 Rio de Janeiro, Tru By Hilton e Bavária Sport Hotel.

O Own Time Home Club Gramado vai oferecer, em sua área de lazer, espaço para trilhas suspensas, piscina aquecida, sala de jogos, sauna seca e molhada, spa, sala de massagem, restaurante. O condomínio também contará com chef, housekeeper, babysitter, chef assador e um concierge.

Segundo a empresa, que pelo segundo ano consecutivo aparece no Prêmio Negócios em Expansão da EXAME, o projeto já está 80% vendido, e a entrega está programada para dezembro de 2025.



“Nossa expectativa é de ocupação máxima e de uma experiência memorável de entrega”, conta Braga. “O empreendimento e seu modo de uso inteligente será um marco na qualidade de vida de seus adquirentes, premiando a arquitetura icônica de montanha, o que abrilhantará ainda mais a cidade do Natal Luz.”