Casa pré-fabricada vira super mansão no Caribe e está à venda por US$ 29,5 milhões

Em 2011, John Mack, ex-CEO do Morgan Stanley, estava em um iate nas Ilhas Virgens Britânicas com sua esposa, Christy, quando o capitão fez uma sugestão incomum ao casal.

"Nossos capitão disse: vocês deveriam ver este terreno que um incorporador quer transformar em uma área de resort de alto padrão", lembra Christy Mack.

Mesmo sendo o que ela descreve como um “dia frio, sombrio, horrível e chuvoso”, eles embarcaram em um bote e encontraram o incorporador imobiliário, David Johnson, que mostrou a eles o que logo seria o enclave reservado de 1,6 quilômetros quadrados chamado Oil Nut Bay, na ponta nordeste de Virgin Gorda, nas Ilhas Virgens Britânicas.

Pouco tempo depois, eles compraram um terreno, mas demoraram a encontrar um arquiteto (e um design) que os deixasse satisfeitos. Em 2015, eles “trocaram” o terreno vazio, usando o crédito para comprar uma casa pré-fabricada na praia.

Os Macks usaram a casa para o feriado de Natal daquele ano, mas após alguns dias na propriedade, Christy diz que informou sua família:

"Não consigo ficar aqui. Temos que reformá-la completamente. E foi o que fizemos".

Quatro anos depois, em 2019, eles se mudaram definitivamente, viajando para lá em longos fins de semana e permanecendo por períodos prolongados durante a pandemia de Covid-19.

No entanto, agora, o casal está “se desfazendo de coisas que complicam nossas vidas, por mais maravilhosa e fabulosa que a casa tenha sido”, diz ela. Assim, eles estão colocando-a no mercado com Roz Colthart, diretora imobiliária da Corcoran BVI, por US$ 29,5 milhões.

A reforma

Incluindo a troca do terreno completamente vazio, a casa pré-fabricada custou aos Macks US$ 10,5 milhões, conta Christy. Ela adorava a estrutura existente de aproximadamente 560 m² e ambos amavam a localização, com acesso direto à praia e a poucos passos do clube da comunidade, das quadras de tênis, da academia e das quadras de pickleball.

"Você podia caminhar para todos os lugares. Era bom ter tudo ao seu alcance disse ela".

O que ela não suportava era o interior da residência.

"Não era do meu gosto, e não era prático", conta Christy sobre o interior da casa. — Não era funcional, havia espaço desperdiçado, e eu prefiro um ambiente mais acolhedor".

Além disso, ela continua, “eu queria algo que fosse versátil e que se adaptasse a qualquer situação que quiséssemos realizar na casa, seja em família, seja em uma festa com pessoas do condomínio ou para hospedar convidados de fim de semana.”

Essa flexibilidade exigiu muita demolição. Eles “derrubaram tudo”, conta Christy, mudando a localização de janelas, portas, paredes e eletrodomésticos.

O processo não foi sem contratempos, incluindo quando um grande furacão atingiu a ilha em 2017, e “tivemos que reconstruir parte da reforma”, conta Christy.

No total, ela estima que a renovação custou US$ 18 milhões, o que significa que, se a casa for vendida pelo preço de lista, eles apenas recuperarão o valor investido:

"Não estamos tentando explorar ninguém. Acho que é um preço muito justo".

A casa

O layout revisado tem seis quartos com suíte (além de um lavabo), uma enorme área de entretenimento ao ar livre e jardins cuidadosamente paisagísticos, que incluem uma piscina e uma banheira de hidromassagem.

A casa tem o formato de um “U”, com um núcleo central voltado para a praia e duas alas que se estendem para a parte de trás da propriedade. Os visitantes entram entre as alas, através de um hall, em uma ampla área de estar e jantar que tem vista para o mar. Nesse mesmo espaço, há uma cozinha aberta ao lado da mesa de jantar.

O piso, segundo Christy, é de porcelanato com aparência de madeira. As paredes das áreas comuns são revestidas com papel de parede de linho revestido com Teflon, o que, segundo ela, faz maravilhas para absorver o som; os quartos têm papel de parede de vinil para fácil limpeza, e as paredes da sala de mídia são revestidas com tecido absorvente de som.

No núcleo do edifício também está uma sala de mídia e jogos; flanqueando a sala de estar e jantar estão duas grandes suítes, cada uma com amplos closets. Outras duas suítes espelham-se nas alas; na parte de trás, uma ala tem uma cozinha de apoio e um quarto para o chef; a outra ala termina em mais uma suíte de hóspedes.

"Tudo é personalizado. Todos os móveis, toda a iluminação, tudo", conta

Com exceção de alguns itens, todos os móveis e decorações estão incluídos no preço de compra.

Apesar de terem passado quase tanto tempo reformando a casa quanto usando-a, eles decidiram que agora é a hora de se desfazer.

"Nossos filhos querem fazer outras coisas e não querem se sentir obrigados a ir para lá todo inverno" explica Christy. "Somos uma família muito unida, e eles foram vítimas de nossos caprichos por anos. E agora nós seremos vítimas dos deles".