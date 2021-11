Campos Neto e ministro do Meio Ambiente vão à COP26

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e os ministros do Meio Ambiente, Joaquim Leite, e de Minas e Energia, Bento Albuquerque, viajam para Glasgow, na Escócia, para participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP26), que começa no domingo (1º) e termina em 12 de novembro. A confirmação da presença das três autoridades no evento está publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

O documento informa que Campos Neto ficará afastado do Brasil de 1º a 7 de novembro. Nesse período, ele vai a Glasgow, para reuniões diversas da COP26, e depois segue para Basileia, na Suíça, para reuniões no âmbito da Bimonthly Central Bank Governors' Meeting promovidas pelo Bank for International Settlements.

A viagem do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, para Glasgow será de 7 a 15 de novembro, quando ele participa da Conferência do Clima e de encontros bilaterais com autoridades governamentais, representantes da sociedade civil e entidades de outros países.

O ministro Bento Albuquerque começa sua viagem no sábado e volta ao País em 6 de novembro. Antes da COP, ele passa em Londres, na Inglaterra, para reuniões com o embaixador do Brasil no Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, autoridades governamentais britânicas e representantes do setor privado. Em Glasgow, Albuquerque participa dos eventos relacionados ao setor de energia no âmbito da COP-26 e de reuniões com dirigentes de organismos internacionais, representantes do setor privado e autoridades governamentais de diferentes países.