900 unidades até 2026: Jah Açaí investe R$ 200 milhões em projeto de expansão

A rede de franquias Jah Açaí inaugurou sua 100ª loja no ano passado. O faturamento da lojas com o conceito de açaí self-service e das duas fábricas da marca foi de 83 milhões de reais. A expectativa para esse ano é crescer cerca de 75% e chegar em 145 milhões de reais. Hoje, a rede já conta com 130 unidades.

Mais do que engordar os resultados no curto prazo, os sócios Diego Dutra, Caio Castro (sim, o ator) e Rafael Corte se sentem prontos para pisar no acelerador. Até 2026, 200 milhões de reais vão ser investidos na estruturação de nove rotas de expansão partido de São Paulo e de Belo Horizonte. O resultado: 900 unidades em todo o Brasil.

Como o Jah Açaí foi criado

Em 2008, o Jah Açaí inaugurou sua primeira unidade em Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais. O fundador Diego Dutra queria oferecer um “açaí turbinado” em que os clientes pudessem se servir e acrescentar vários toppings. O modelo fez sucesso e outras unidades foram inauguradas no estado.

Em 2016, primeira unidade franqueada foi inaugurada em Belo Horizonte. A entrada no franchising aconteceu junto com a chegada do sócio Rafael Costa. Nos anos seguintes a rede ultrapassou as fronteiras mineiras com unidades em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia.

Em 2019, foi inaugurada a segunda unidade fabril, em Sorocaba, interior de São Paulo, para melhor atender os novos franqueados. Atualmente, a marca está presente em 12 estados do país.

Muito mais do que açaí

Apesar do nome, o Jah vai além do açaí nas maquinas de self-service. A venda incremental de sorvetes e picolés próprios também fazem diferença no resultado das unidades. Atualmente, o açaí representa apenas 35% das vendas.

Boa parte do crescimento estimado da rede está atrelado a entrada no varejo com açaí e sorvete em pote. O projeto começou a engatinhar no ano passado, quando os novos produtos passaram a ser vendidos nas franquias. Hoje, o açaí e sorvete em pote já representa 10% das vendas nas lojas e no e-commerce.

A expectativa é entrar nos supermercados no segundo semestre. Para facilitar a distribuição dos produtos, as franquias serão usadas como pequenos centros de distribuição.

Novo modelo de loja do Jah Açaí

Na 30ª edição da ABF Franchising Expo, a marca de açaí, sorvetes e picolés realizou o lançamento do seu novo modelo de negócio, o Store in Store.

Com investimento inicial de R$ 85 mil, o novo canal de vendas permite que empreendedores aumentem suas atividades e rentabilidade através da otimização de espaços ociosos no estabelecimento.

“Este novo formato foi pensado para um outro tipo de franqueado, aquele que já é empreendedor, tem o seu comércio, mas que deseja ter em seu ponto de venda um diferencial com um custo-benefício interessante", diz Rafael Corte, fundador do Jah Franchising.

O novo canal de vendas atrai novos públicos, o que influencia diretamente para o aumento de receita, fidelização de clientes e recorrência"

Em formato self service, o modelo conta com totens de autoatendimento para pedidos ou utilização do caixa do próprio estabelecimento, reduzindo ainda mais os custos.

