Clube CHRO: Como Dennis Hercowitz lidera a Totvs em tempos de transformação

"Eu nunca sonhei em ser CEO, mas, quando o convite chegou, entendi que era a minha oportunidade de realmente fazer a diferença." Essa foi uma das falas de Dennis Hercowitz, CEO da Totvs, durante sua palestra no Clube CHRO realizado nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro, no BTG Advisors, em São Paulo.

O evento, promovido pela EXAME, reuniu líderes de recursos humanos de empresas de diversos setores para discutir o futuro da gestão de pessoas e os desafios da transformação digital.

Com uma trajetória que se estende por mais de três décadas, Hercowitz compartilhou suas experiências e aprendizados, abordando temas como liderança, cultura organizacional e o papel das empresas na adaptação à revolução tecnológica.

A Totvs, uma gigante brasileira do setor de tecnologia e software, tem se destacado no mercado, principalmente devido à sua postura diante das aquisições e integração de novas culturas corporativas. Hercowitz, que assumiu o cargo de CEO em 2018, é um defensor da importância de entender a essência da empresa e de seus colaboradores, especialmente em tempos de mudanças rápidas.

"Quando cheguei à Totvs, não era para ser mais um 'gestor de sucesso', mas para realmente entregar algo que tivesse impacto. Eu tinha clareza de que a responsabilidade era grande, mas também sabia que o propósito seria ainda maior", disse o CEO.

O evento contou com a presença de nomes de peso no cenário corporativo brasileiro, com representantes de empresas como Alelo, Alice, BTG Pactual, BTG Advisors, CI&T, Copastur, Dengo, Direcional Engenharia, EMAE, Endered, Figma, Fluke, Fortescue, Grupo Petrópolis, ICS, Na Prática, Nomad Global, Neobpo, Omoda Global, RD Station, Saint Gobain, Totvs, Viridien, Wickbold, Wiz Co, e Zamp.

O papel da liderança no mundo digital

Um dos pontos mais fortes de sua palestra foi a discussão sobre o papel da liderança em um mundo cada vez mais digital. Para Hercowitz, uma das grandes lições que ele aprendeu ao longo de sua carreira é que "não se trata de ter todas as respostas, mas de estar aberto para aprender e se adaptar".

Ele explicou que, com a velocidade das mudanças tecnológicas, muitos líderes se veem pressionados a saber tudo o tempo todo, o que pode gerar ansiedade nas equipes. "O grande desafio hoje é administrar essa ansiedade, tanto nossa quanto da nossa equipe. Não temos todas as respostas, mas precisamos ser os facilitadores dessa busca pela adaptação", afirmou.

De acordo com Hercowitz, a transformação digital não deve ser vista apenas como a adoção de novas tecnologias, mas como uma verdadeira mudança de mentalidade. "Tecnologia, especialmente a inteligência artificial, está aqui para transformar, mas o primeiro passo é entender como podemos utilizá-la de forma ética e eficiente, sem perder o foco nas pessoas", disse o CEO da Totvs.

Ele também destacou a importância de criar uma cultura corporativa sólida, que reflita os valores da empresa. Segundo ele, quando uma empresa cresce por meio de aquisições, como a Totvs tem feito nos últimos anos, a integração de culturas torna-se um dos maiores desafios.

"Se não houver um foco genuíno nas pessoas, no que elas pensam e no que elas representam dentro da organização, a chance de o processo de integração dar errado é muito grande", disse.

O desafio de integrar culturas e gerenciar M&As

Com sua vasta experiência em processos de M&A, Hercowitz foi questionado sobre como a Totvs lida com as aquisições e a integração de novas empresas ao seu portfólio. Para ele, o segredo do sucesso em M&As está na disciplina e na clareza de propósito. "Quando você compra uma empresa, a primeira pergunta que você deve fazer é: ‘Por que estou comprando essa empresa?’", afirmou.

Ele explicou que, ao longo de sua carreira, ele nunca deixou que suas equipes tivessem metas de aquisições, já que acredita que a principal motivação não deve ser apenas fechar negócios, mas garantir que a aquisição traga valor real à organização. "Quando você tem clareza sobre o motivo da transação, a chance de sucesso é muito maior", disse.

Outro ponto crucial, segundo Hercowitz, é o preço. Ele enfatizou que o valor pago em uma aquisição é um dos fatores mais determinantes para o sucesso ou fracasso de uma transação. "Não adianta comprar um ativo valioso a um preço errado. A disciplina no preço é essencial para não perder o controle da operação", disse.

Saúde mental no ambiente corporativo

A saúde mental foi outro tema abordado por Hercowitz, que destacou a importância de criar um ambiente saudável dentro da empresa. "Minha principal missão como líder não é apenas entregar resultados financeiros, mas também garantir que as pessoas da minha equipe tenham equilíbrio entre vida profissional e pessoal", afirmou.

Ele compartilhou com os presentes como a Totvs tem lidado com as questões de saúde mental dentro da organização. "A primeira coisa que fiz quando cheguei foi ser honesto com meu time. Eu disse que, assim como eles, também tenho medos e inseguranças", contou. Para Hercowitz, a transparência e a criação de um espaço seguro para dialogar sobre as dificuldades são essenciais para construir um ambiente de trabalho saudável e produtivo.

Além disso, ele destacou a importância de exemplificar a cultura da empresa. "Não basta falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É preciso viver isso, ser o exemplo dentro da organização", disse.

O futuro da Totvs: estratégias para 2025

Ao falar sobre o futuro da Totvs, Hercowitz revelou suas expectativas para a empresa nos próximos anos. "O principal desafio será continuar a adaptação da nossa cultura à era digital, sem perder a essência que fez da Totvs o que é hoje", disse. Ele também enfatizou a importância de investir em inovação contínua e na capacitação dos funcionários para que a empresa siga competitiva no mercado global.

Hercowitz encerrou sua palestra com uma reflexão sobre a evolução das empresas no Brasil. "O mercado vai continuar evoluindo rapidamente, e as empresas que não conseguirem acompanhar esse ritmo vão ficar para trás. Mas, acima de tudo, é a nossa capacidade de nos adaptarmos ao novo que determinará o nosso sucesso", disse.

O evento foi encerrado com um jantar e networking entre os líderes de RH presentes, que puderam trocar experiências e aprender com as lições de Hercowitz sobre liderança, inovação e adaptação às mudanças.

