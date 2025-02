Ele se formou em Harvard, mas largou tudo para empreender – e vai faturar US$ 8 milhões em um ano

Em 2008, quando Andrew Nicol se formou em Direito na Universidade de Harvard, um caminho convencional e financeiramente seguro parecia estar à sua frente. Com um salário de US$ 180 mil anuais (além de bônus substanciais) em um escritório de advocacia em Nova York, ele tinha tudo para uma carreira lucrativa e estável.

No entanto, Nicol queria mais do que apenas aconselhar clientes sobre questões jurídicas – ele queria construir algo próprio. Para isso, decidiu que a melhor maneira de se aproximar do mundo dos negócios era se tornar empreendedor.

Mas o risco foi alto: deixar uma carreira consolidada na advocacia significou abrir mão de um conforto financeiro garantido e encarar a incerteza de um começar um empreendimento praticamente do zero. Ainda assim, Nicol estava disposto a arriscar.

E deu certo. Hoje, como fundador da Element Brooklyn, uma startup de fragrâncias, ele colhe os frutos dessa decisão. Apenas em 2024, a empresa arrecadou mais de US$ 2 milhões e projeta atingir US$ 8 milhões em 2025, segundo o CNBC Make It.

Estratégias que o levaram ao sucesso

A proposta de valor da Element Brooklyn está na oferta de produtos de alta qualidade com preços competitivos e um modelo de negócios centrado na recompra recorrente por meio de refis. Seu primeiro lançamento, o sabonete líquido Mandarin Crush, esgotou rapidamente, impulsionado por campanhas virais no TikTok e Instagram.

O modelo de negócios também se mostrou financeiramente sólido ao ampliar a margem de lucro com a venda de refis, fidelizando clientes e reduzindo desperdícios.

Outro fator de crescimento é a diversificação de canais de receita. Além da venda direta ao consumidor, a empresa firmou parcerias estratégicas com academias e spas, que buscam oferecer experiências premium a seus clientes. Essa estratégia não apenas garante um fluxo constante de receita, mas fortalece a presença da marca.

Relevância para profissionais no mercado

Andrew Nicol é um exemplo de como o conhecimento financeiro na construção de um negócio sustentável faz toda a diferença. Mesmo sem um background tradicional em finanças, ele soube controlar custos, maximizar margens e estruturar as fontes de receitas recorrentes para garantir a viabilidade e crescimento de sua empresa.

Para quem deseja seguir a mesma trajetória – seja como empreendedor ou atuando em organizações dos mais diferentes setores – é preciso investir na qualificação profissional. A boa notícia é que há um caminho para isso.

Curso revela como ser o guardião das finanças

Para aqueles que desejam gerir melhor as finanças corporativas, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Finanças Corporativas, um treinamento virtual e com certificado que revela os conceitos financeiros mais importantes para ser um líder de alta performance.

Durante o treinamento, os participantes vão conhecer casos reais de empresas que estão obtendo sucesso com boas práticas de finanças e descobrir os caminhos de atuação de um especialista em Finanças Corporativas.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

EU QUERO ACOMPANHAR TREINAMENTO DA EXAME E SAINT PAUL SOBRE FINANÇAS CORPORATIVAS