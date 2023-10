Franquia de depilação de Giovanna Antonelli chega a 400 clínicas e faturamento de R$ 200 milhões

A rede de franquias de depilação GiOlaser inaugurou nesta semana uma nova unidade no Anália Franco, zona leste de São Paulo. A rede, que tem a atriz e empresária Giovanna Antonelli como fundadora e sócia, completa 10 anos com a marca de 400 clínicas em operação.

Assim como outras franqueadoras, a GiOlaser quer alavancar sua expansão nos próximos anos com unidades em cidades do interior.

"Nosso objetivo é pulverizar a marca Brasil afora. Já estamos muito bem posicionados nas principais capitais e queremos duplicar o negócio em cinco anos", diz Giovanna Antonelli.

Outra novidade que deve acelerar a expansão da GiOlaser é a entrada do fundo de investimentos Crescera, que comprou parte minoritária do Grupo Salus, dono da rede de depilação e de outras marcas como a franquia de odontologia Sorridents. O grupo comandado pela empreendedora Carla Sarni possui mais de 900 franquias e deve atingir a marca de R$ 1 bilhão de faturamento em 2023.

A GiOlaser terminou o último ano com faturamento de R$ 200 milhões. A expectativa crescer 25% em 2023.

Como a GiOlaser foi criada

Conhecida pela carreira de sucesso como atriz, Giovanna Antonelli iniciou sua trajetória como empreendedora com a criação da GiOlaser, em 2013. Com poucas opções no mercado e preços elevados, a atriz viu a oportunidade de criar sua própria rede de depilação a laser.

"A depilação a laser mudou minha relação com a estética, trouxe praticidade ao meu dia a dia. Eu queria poder dividir isso com as pessoas, mas na época o procedimento custava caríssimo. Sempre tive o sonho de empreender e vi a oportunidade de popularizar a depilação a laser", diz.

Em 2018, a rede tinha oito clínicas quando a atriz conheceu a empreendedora Carla Sarni, que lidera o Grupo Salus, conhecido pela franquia de odontologia Sorridents.

"Conversei com a Carla Sarni sobre o meu desejo de franquear a marca. Ela tem muita expertise no business do franchising e topou encarar esse crescimento da GiOlaser comigo", diz.

Com a sociedade, a clínica estética ganhou novos serviços e começou a operar com unidades franqueadas em 2019. Carla Sarni se tornou CEO da marca e Giovanna Antonelli assumiu o cargo de diretora executiva.

Em pouco mais de três anos, mais de 350 novas clínicas foram inauguradas. O investimento inicial em uma clínica da rede é a partir de R$ 690 mil com faturamento médio mensal estimado em R$ 100 mil.

“A marca já era forte, precisávamos ajustar o negócio para ele se tornar rentável e aderente às boas práticas que temos com as outras marcas do grupo. Inicialmente apresentamos o plano de expansão para os nossos franqueados Sorridents e logo nessa primeira leva mais de 100 unidades foram vendidas”, diz a CEO Carla Sarni.

O mercado de beleza e estética

Em dez anos, o mercado brasileiro de beleza e estética se transformou. O Brasil está na lista de países com o maior número de procedimentos estéticos, invasivos ou não.

No último levantamento da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps, em inglês), apareceu em segundo lugar, só atrás dos Estados Unidos, na realização de ações não cirúrgicas.