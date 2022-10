Cadastra, da DGB&Co, compra M3 para levar tecnologia de marketing digital do Brasil para fora

Uma das principais empresas de marketing com base de dados, a Cadastra comprou a agência M3, dedicada a integração de tecnologia para o comércio digital.

A operação deve dar força à expansão internacional da Cadastra, já presente no Reino Unido.

O negócio teve a assessoria Pipeline Capital Tech, empresa global de fusões e aquisições.

O que faz a Cadastra

Com 125 profissionais, dos quais 80 desenvolvedores de sistemas, a M3 tem expertise em tecnologia do ecossistema da plataforma para comércio eletrônico VTEX.

Fundada em 2014, pelo bacharel em marketing Pablo Ribeiro, a M3 tem entre os clientes Carrefour, Allied, Coppel, KPMG e Saint Gobain.

Aberta em 2000, em São Paulo, a Cadastra foi o embrião da holding DBG&Co, de tecnologias para o marketing. Fazem parte da holding a Cadastra, dedicada a transformação digital, e Adtail, focada na publicidade online.

Ambas empresas estão sob a batuta do administrador gaúcho Thiago Bacchin, um dos pioneiros no Brasil no uso do SEO e de buscas patrocinadas no Google como estratégia de marketing para empresas.

Onde a empresa está presente

Atualmente, além de CEO da DBG&Co, Bacchin é professor de marketing digital na faculdade ESPM, emSão Paulo, e investidor-anjo em startups do setor.

“A aquisição da M3 faz parte de nosso plano de expansão inorgânica que segue em curso. Temos outros ativos em avaliação, sempre com a ideia de complementar nosso portfólio e consolidar nosso porte global”, diz Bacchin.

A Cadastra tem cinco divisões de negócios:

Business Strategy (consultoria e estratégia de negócios)

Performance & Growth (mídia e plataformas martech)

Engaging Experiences (CRM, tecnologia e SEO)

Data & Analytics

Content & Creativity

A Cadastra tem cerca de 500 profissionais, em três escritórios: São Paulo, Porto Alegre e Londres.

Em 2022 a Cadastra foi indicada ao Caboré, principal prêmio da indústria de comunicação, na categoria Serviço de Marketing.

A integração dos negócios irá formar uma empresa com mais de 600 profissionais e bases em cinco países.

O valor da aquisição não foi divulgado.

