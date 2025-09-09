Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA
Apresentado por BTG PACTUAL

BTG Pactual zera IOF em compras internacionais e amplia benefícios para clientes

Medida elimina alíquota de 3,5% em cartões de crédito e débito; campanha é estrelada por nomes como Rodrigo Hilbert, Silvia Braz e Alex Atala

IOF Zero: campanha traz economia direta na fatura e mais transparência nos gastos (BTG Pactual/Divulgação)

IOF Zero: campanha traz economia direta na fatura e mais transparência nos gastos (BTG Pactual/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 9 de setembro de 2025 às 14h23.

Última atualização em 9 de setembro de 2025 às 14h49.

Viajar ao exterior pode ficar mais barato para clientes do BTG Pactual. O maior banco de investimentos da América Latina anunciou, no final de agosto, a suspensão do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 3,5% em compras feitas com cartões de crédito e débito fora do Brasil. O benefício é automático, não exige adesão e não tem limite de valor.

A iniciativa faz parte da chamada Campanha IOF Zero, válida para todos os cartões emitidos pelo BTG Pactual — com exceção daqueles vinculados às contas internacionais. Segundo o banco, a decisão busca responder a uma demanda frequente dos clientes que utilizam cartões em viagens e, ao mesmo tempo, reforçar o posicionamento da instituição como plataforma financeira completa.

“Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes e às mudanças do mercado para oferecer benefícios e estabelecer parcerias que agreguem valor ao uso do cartão. O IOF Zero é mais uma facilidade que criamos para aprimorar a experiência de quem viaja, trazendo mais tranquilidade e transparência na fatura”, afirma Marcelo Flora, sócio e head da Plataforma Digital do BTG Pactual.

Impacto direto no bolso

A cobrança do IOF é considerada um dos principais entraves para quem usa cartão em viagens internacionais. A alíquota encarece desde pequenas despesas cotidianas, como transporte ou refeições, até compras de maior valor. O benefício, portanto, pode representar uma economia significativa para clientes que mantêm hábitos de consumo no exterior.

Além disso, os cartões de crédito do BTG Pactual mantêm vantagens como programas de pontos e cashback, acesso a mais de 1.000 salas VIP LoungeKey em aeroportos do mundo todo e pacotes de benefícios adicionais, que variam conforme o perfil de cada cliente.

Estratégia de comunicação

A campanha de divulgação repete uma fórmula já utilizada pelo banco, que recorre a nomes conhecidos para transmitir sua mensagem. Rodrigo Hilbert, Silvia Braz e Alex Atala estrelam as peças publicitárias, que circulam em TV, jornais, revistas, plataformas digitais e mobiliário urbano. Nas redes sociais, haverá também conteúdos exclusivos e bastidores das gravações.

“Estamos sempre atentos em oferecer facilidades que melhorem a experiência dos nossos clientes. O IOF Zero é um exemplo claro disso: um benefício imediato, simples e acessível. Como um banco completo, seguimos entregando soluções inovadoras com rapidez, sempre conectadas às necessidades de cada cliente”, diz André Kliousoff, CMO do BTG Pactual.

*Cartão sujeito à análise de crédito. A Campanha IOF Zero é válida exclusivamente para compras internacionais no crédito e débito, por tempo indeterminado, e poderá cessar a qualquer momento sem aviso prévio. Não serão consideradas transações no cartão de débito internacional. Consulte o Regulamento.

Acompanhe tudo sobre:branded-content

Mais de Negócios

'Pós treino abençoado': BK lança shake proteico em nova campanha com Irmã Marluce

Shein lança linha de maquiagem inspirada em Crepúsculo para celebrar 20 anos da franquia

Do meio bilhão às metas de gigante: Calta Capital inicia nova fase com o BTG

As empresas do Rio Grande do Sul que mais cresceram em 2024, segundo ranking EXAME

Mais na Exame

Brasil

Câmara prevê votação de projeto do 'pacote eleitoral' do governo

Future of Money

Milionário do Shark Tank diz que NFTs foram 'moda passageira' após investir em colecionáveis físicos

Mundo

Após decisão da Suprema Corte, EUA diz que detenções de imigrantes não se baseiam em perfil racial

Minhas Finanças

Valores a receber: R$ 10,6 bilhões estão disponíveis para saque; veja quem tem direito