BTG Pactual zera IOF em compras internacionais e amplia benefícios para clientes

Viajar ao exterior pode ficar mais barato para clientes do BTG Pactual. O maior banco de investimentos da América Latina anunciou, no final de agosto, a suspensão do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) de 3,5% em compras feitas com cartões de crédito e débito fora do Brasil. O benefício é automático, não exige adesão e não tem limite de valor.

A iniciativa faz parte da chamada Campanha IOF Zero, válida para todos os cartões emitidos pelo BTG Pactual — com exceção daqueles vinculados às contas internacionais. Segundo o banco, a decisão busca responder a uma demanda frequente dos clientes que utilizam cartões em viagens e, ao mesmo tempo, reforçar o posicionamento da instituição como plataforma financeira completa.

“Estamos sempre atentos às necessidades dos nossos clientes e às mudanças do mercado para oferecer benefícios e estabelecer parcerias que agreguem valor ao uso do cartão. O IOF Zero é mais uma facilidade que criamos para aprimorar a experiência de quem viaja, trazendo mais tranquilidade e transparência na fatura”, afirma Marcelo Flora, sócio e head da Plataforma Digital do BTG Pactual.

Impacto direto no bolso

A cobrança do IOF é considerada um dos principais entraves para quem usa cartão em viagens internacionais. A alíquota encarece desde pequenas despesas cotidianas, como transporte ou refeições, até compras de maior valor. O benefício, portanto, pode representar uma economia significativa para clientes que mantêm hábitos de consumo no exterior.

Além disso, os cartões de crédito do BTG Pactual mantêm vantagens como programas de pontos e cashback, acesso a mais de 1.000 salas VIP LoungeKey em aeroportos do mundo todo e pacotes de benefícios adicionais, que variam conforme o perfil de cada cliente.

Estratégia de comunicação

A campanha de divulgação repete uma fórmula já utilizada pelo banco, que recorre a nomes conhecidos para transmitir sua mensagem. Rodrigo Hilbert, Silvia Braz e Alex Atala estrelam as peças publicitárias, que circulam em TV, jornais, revistas, plataformas digitais e mobiliário urbano. Nas redes sociais, haverá também conteúdos exclusivos e bastidores das gravações.

“Estamos sempre atentos em oferecer facilidades que melhorem a experiência dos nossos clientes. O IOF Zero é um exemplo claro disso: um benefício imediato, simples e acessível. Como um banco completo, seguimos entregando soluções inovadoras com rapidez, sempre conectadas às necessidades de cada cliente”, diz André Kliousoff, CMO do BTG Pactual.

*Cartão sujeito à análise de crédito. A Campanha IOF Zero é válida exclusivamente para compras internacionais no crédito e débito, por tempo indeterminado, e poderá cessar a qualquer momento sem aviso prévio. Não serão consideradas transações no cartão de débito internacional. Consulte o Regulamento.