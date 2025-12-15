Cartões do BTG Pactual ganham espaço entre viajantes e alta renda

O BTG Pactual ampliou nos últimos meses a disputa pelo mercado de cartões de crédito de alta renda. A decisão de zerar o IOF em compras internacionais — antes um custo de 3,5% — reorganizou comparações de benefícios e mexeu no cálculo financeiro de quem viaja com frequência.

Os cartões BTG Pactual, como Ultrablue, Black, Platinum e o recém-lançado TAP BTG Pactual Black, foram redesenhados para atender a perfis que vão do cliente premium tradicional ao viajante frequente para a Europa.

Outro diferencial é a personalização de benefícios nos cartões Black e Platinum, prática ainda pouco difundida no setor brasileiro. Em vez de pacotes fechados, o usuário escolhe módulos de viagem, investimento, entretenimento ou segurança, ajustando o cartão ao próprio padrão de uso.

Benefícios que são valorizados

Essa combinação mira um problema recorrente do mercado premium: a distância entre benefícios oferecidos e a forma como os clientes realmente usam seus cartões.

O Ultrablue exemplifica essa lógica. Com limite dinâmico, concierge, acesso ilimitado ao LoungeKey e acúmulo de até 3,5 pontos por dólar (ou cashback de até 1,7%), o cartão junta serviços tradicionais e novos, como o desconto no Terminal BTG Pactual — estrutura privada instalada no aeroporto de Guarulhos que funciona como área de espera exclusiva, com salas independentes, refeições, atendimento dedicado e acesso controlado.

O espaço, criado para reduzir o tempo em filas e oferecer um ambiente mais discreto antes do embarque, virou um dos diferenciais mais citados por clientes de alta renda e executivos que acumulam horas de viagem.

Já o cartão Black adiciona acesso a fundo exclusivo, seguro Conta e Cartão e maior capacidade de personalização, enquanto o Platinum traz uma versão simplificada desse modelo, com IOF zero, pontos ou cashback e monitoramento Serasa. Lançado mais recentemente, o TAP BTG Pactual Black integra viagem e acúmulo de milhas em uma única estrutura.

Três fatores explicam o avanço do banco no setor. O primeiro é a economia objetiva: o IOF zero cria um diferencial direto no bolso do cliente em compras no exterior e em sites estrangeiros, algo raro entre emissores brasileiros.

O segundo é o acúmulo elevado: com tetos de 3,5 pontos por dólar no Ultrablue e no Black, e até quatro milhas por dólar no cartão TAP para passagens da companhia, o portfólio opera na faixa alta do mercado.

O terceiro é a previsibilidade de custos: o desconto progressivo na mensalidade, vinculado ao gasto ou ao volume investido, reduz o custo fixo do produto, mecanismo ainda pouco explorado no setor.

Na contramão da padronização de cartões premium, com benefícios parecidos, a entrada agressiva do BTG Pactual pressiona concorrentes e reorganiza expectativas sobre o que um cartão de alta renda deve entregar.

A combinação de IOF zero, personalização e acúmulo elevado explica por que os cartões do banco passaram a ocupar mais espaço entre viajantes e consumidores de maior poder de compra.