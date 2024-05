Chuvas no RS: sobe para 107 número de mortos e 136 seguem desaparecidas; veja serviços parados

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul (RS) divulgou, em novo levatamento às 9h da quinta-feira, 9, que o número de mortos devido às fortes chuvas que se alastram no estado subiu para 107. Já o número de desaparecidos aumentou para 136, enquanto o número de feridos se mantém em 374.

Veja o balanço

Municípios afetados: 425

Pessoas em abrigos: 67.542

Desalojados: 164.583

Afetados: 1.476.170

Feridos: 374

Desaparecidos: 136

Óbitos confirmados: 107

Óbitos em investigação*: 1

*Está sendo apurado se as mortes têm relação com os eventos meteorológicos.

Nível dos rios às 7h

Lago Guaíba (Porto Alegre): 5,04 metros

Rio dos Sinos (São Leopoldo): 6,51 metros

Rio Gravataí (Passo das Canoas): 6,03 metros

Rio Taquari (Muçum): 5,23 metros

Rio Caí (Feliz): 3,03 metros

Rio Uruguai (Garruchos): 13,34 metros (nível de inundação 15,00)

Rio Uruguai (Uruguaiana): 11,20 metros

Lagoa dos Patos (Laranjal): 2,15 metros, medição das 17h de 08/05 (nível de inundação 1,50)

Energia elétrica, água e telefonia

CEEE Equatorial: 185.094 pontos sem energia elétrica (10,27% do total de clientes);

RGE Sul: 194.300 pontos sem energia elétrica (6,3% do total de clientes);

Corsan: 452.588 clientes sem abastecimento de água (16% do total de clientes);

Tim: 19 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Vivo: 37 municípios sem serviços de telefonia e internet;

Claro: 10 municípios sem serviços de telefonia e internet.

Panorama nas escolas estaduais

Dados das escolas afetadas (danificadas, servindo de abrigo, com problemas de transporte, com problema de acesso e outros):

954 escolas;

236 municípios;

28 CREs;

331.921 estudantes impactados;

426 escolas danificadas com 178.326 estudantes matriculados;

75 escolas servindo de abrigo.

Retomada das aulas

CREs que retomam as aulas:

Uruguaiana (10ª);

Osório (11ª);

Erechim (15ª);

Palmeira das Missões (20ª);

Três Passos (21ª);

São Luiz Gonzaga (32ª);

São Borja (35ª) e Ijuí (36ª);

Caxias do Sul (4ª);

Santa Cruz do Sul (6ª);

Passo Fundo (7ª);

Santa Maria (8ª);

Cruz Alta (9ª);

Bagé (13ª);

Santo Angelo (14ª);

Bento Gonçalves (16ª);

Santa Rosa (17ª);

Santana do Livramento (19ª);

Vacaria (23ª);

Soledade (25ª);

Carazinho (39ª).

CREs com aulas suspensas até sexta-feira, 10:

Pelotas (5ª);

Rio Grande (18ª).

CREs sem previsão de retomada:

Porto Alegre (1ª );

São Leopoldo (2ª);

Estrela (3ª);

Guaíba (12ª);

Cachoeira do Sul (24ª);

Canoas (27ª);

Gravataí (28).

Rodovias

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 81 trechos em 47 rodovias com bloqueios totais e parciais, entre estradas e pontes.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) trabalha para desobstruir as rodovias o mais rápido possível, de maneira a garantir o tráfego de veículos e pedestres. Veja a seguir a situação de cada rodovia atingida.

Mapa interativo do governo do RS sobre bloqueios em estradas