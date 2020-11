Brasileiros escolhem Assaí como empresa mais admirada de 2020

Pela primeira vez em 47 anos, a Exame adicionou uma nova categoria ao ranking MELHORES E MAIORES, o voto popular. A marca quis a participação dos brasileiros na escolha da empresa com melhor atuação em 2020, que está sendo um ano com muitas dificuldades. A empresa escolhida como mais admirada pelos brasileiros foi o Assaí Atacadista, uma rede brasileira de atacado de autosserviço, pertencente ao Grupo Pão de Açúcar. O resultado foi divulgado ao vivo na transmissão do MELHORES E MAIORES 2020.

“Estamos muito orgulhosos e felizes com esse reconhecimento. Receber esse prêmio, principalmente em 2020 que está sendo um ano tão desafiador, mostra que estamos no caminho correto e que os nossos esforços diários na busca de atender bem os nossos clientes e comerciantes estão sendo reconhecidos, afirma Belmiro Gomes, presidente do Assaí.

O executivo acredita que os resultados do voto popular e do crescimento da empresa nos últimos anos são uma resposta à relação da marca com o cliente. “Diariamente, buscamos promover a melhor experiência de compra, assim como um bom relacionamento com os comerciantes. Somos uma empresa forte, que segue investindo no negócio e expandindo por todo o país, temos um excelente posicionamento de preço e competitividade e buscamos sempre a excelência no atendimento”, disse.

Esta foi a primeira edição do evento que teve o conteúdo aberto a todos no YouTube da Exame. A tradicional premiação foi em um encontro online, com debates sobre assuntos atuais pelos mais importantes líderes do Brasil. Outra novidade foi que o MELHORES E MAIORES também teve entretenimento com música.

O evento contou com shows de Toni Garrido e Negra Li, que também foram os apresentadores da edição de 2020. Os painéis de discussões abordam dois temas principais, mediados pelos jornalistas da EXAME: O Brasil de 2021 e As empresas com melhores práticas em ESG.

Os rankings das empresas estão disponíveis para consulta na ferramenta que permitirá a análise da evolução dos principais indicadores das 500 maiores. Agora, o portal MELHORES E MAIORES faz parte da plataforma EXAME de forma permanente. Além de rankings detalhados por setor, como agronegócio, bancos, indústria, contará também com reportagens e cases das empresas premiadas.