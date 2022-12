As sete mulheres mais ricas do Brasil; veja quem lidera o ranking

O Brasil termina o ano com um pequeno grupo de mulheres entre as pessoas mais ricas do mundo. Segundo o ranking da Forbes atualizado em tempo real, o clube reúne sete profissionais e é liderado por Lucia Maggi, atual ocupante do posto de mulher mais rica do país.

No começo do ano, Luiza Helena Trajano, presidente do conselho de administração do Magazine Luiza, também configurava na lista. Com o declínio das ações da varejista, que registram perdas superiores a 60% ao longo de 2022, a fortuna da executiva perdeu alguns zeros e saiu do patamar do bilhão.

Quem é Lucia Maggi

Lucia Borges Maggi, de 89 anos, lidera a operação do grupo Amaggi, hoje uma das principais exportadoras de soja do mundo. A empresária se tornou a principal acionista da empresa em 2001, após a morte de seu marido, André Maggi, com quem dividia a gestão da desde 1977.

Poucos anos depois da fundação na cidade de São Miguel do Iguaçu, no Paraná, como empresa familiar, o grupo Amaggi chegou a outros estados, como Mato Grosso — hoje símbolo nacional do plantio de soja — Rondônia e Amazonas. Hoje, além do cultivo, a empresa é também responsável pelo processamento e comercialização de outros insumos agrícolas, geração de energia elétrica e operações portuárias.

Uma das figuras mais notáveis do agronegócio brasileiro, Lucia Maggi é também mãe do ex-governador do Mato Grosso e ex-ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que exerceu o cargo durante o governo de Michel Temer.

Em janeiro deste ano, a Amaggi ocupava a 13ª posição na lista as 100 maiores empresas do agronegócio no Brasil, também segundo a Forbes, com uma receita de R$ 23,51 bilhões.

Qual é a fortuna de Lucia Maggi

A empresária ocupa a 350ª posição no ranking geral da Forbes, com uma fortuna estimada em 6,7 bilhões de dólares (cerca de 35,42 bilhões de reais). Além de Lucia, a lista também inclui Ana Lucia de Mattos Barretto Villela, uma das acionistas do Itaú; Maria Helena Moraes, filha de Antônio Ermírio de Moraes, fundador do grupo Votorantim.

Quem são as mulheres mais ricas do Brasil no fim de 2022, segundo a Forbes

Lucia Borges Maggi (Grupo Amaggi): US$ 6,7 bilhões Maria Helena Moraes Scripilliti (Votorantim): US$ 3,9 bilhões Ana Lucia de Mattos Barretto Villela (Itaú Unibanco): US$ 1,5 bilhão Anne Mane Werninghaus (WEG): US$ 1,3 bilhão Dulce Pugliese de Godoy Bueno (Amil): US$ 1,2 bilhão Neide Helena de Moraes (Votorantim): US$ 1,2 bilhão Vera Rechulski Santo Domingo (Santo Domingo): US$ 1,1 bilhão

