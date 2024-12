BPool projeta R$ 200 milhões em 2024 com marketplace da indústria criativa

A BPool nasceu há cinco anos com um objetivo claro: remodelar a forma como grandes empresas contratam serviços de marketing.

Em vez de depender de um número restrito de grandes agências, a empresa propôs um modelo de negócios em que qualquer anunciante, de qualquer porte, pudesse acessar uma rede diversificada de fornecedores especializados, desde agências de nicho até freelancers.

Com esse novo formato, a BPool conseguiu se destacar e crescer rapidamente em um mercado tradicionalmente dominado por grandes players. A empresa projeta movimentar 200 milhões de reais em 2024, uma alta de 74% em 12 meses, e está conquistando uma posição sólida no mercado.

O modelo de negócios

O modelo de negócios da BPool gira em torno de um conceito simples, mas disruptivo: o Enterprise Gateway Marketplace (EGM). Em vez de centralizar todas as operações em uma única agência de publicidade, a BPool criou uma plataforma onde empresas podem contratar uma gama de fornecedores especializados, de forma direta, num mesmo espaço online — no caso, um site.

A plataforma da BPool reúne mais de 700 fornecedores — incluindo agências, freelancers e estúdios especializados — em diversas áreas do marketing, como publicidade digital, criação de conteúdo, branding e eventos. Ao invés de depender de uma única agência para toda a execução de uma campanha, o cliente pode acessar fornecedores variados.

A BPool utiliza inteligência artificial para facilitar esse matching entre as necessidades do cliente e os serviços oferecidos, permitindo uma escolha mais precisa e estratégica.

Crescimento e expansão internacional

O crescimento da BPool nos últimos anos tem sido notável. Em 2024, a empresa projeta atingir um GMV (Gross Merchandise Value) de 200 milhões de reais. A métrica, comum ao comércio eletrônico, é usada para medir o total de transações realizadas na plataforma, englobando os valores pagos pelos serviços contratados e os repasses aos fornecedores.

Este indicador é fundamental para medir a efetividade do modelo de marketplace e a saúde financeira da empresa. Com um portfólio crescente e que inclui 70 grandes clientes, como Unilever, Google e Nestlé, e mais de 5.000 projetos realizados até hoje, a BPool já se consolidou como uma das principais martechs do país.

A presença internacional da empresa, com operações no México e nos Estados Unidos, mostra que o modelo de marketplace tem ressonância também em outros mercados.

"Nosso crescimento reflete uma mudança no comportamento das empresas. Elas buscam cada vez mais agilidade e a possibilidade de selecionar os melhores fornecedores para cada projeto, sem se prender a um único nome", diz Daniel Prianti, um dos fundadores da BPool ao lado de Roberto (Beto) Sirotsky.

A fundação da BPool

A BPool foi fundada em 2019 por dois empreendedores com sólida experiência no setor de marketing e comunicação: Beto Sirotsky e Daniel Prianti. Beto Sirotsky é filho de Nelson Sirotsky, da família fundadora do grupo RBS, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul.

Apesar de ser de uma família da comunicação, Beto seguiu um caminho independente. Em 2012, fundou a agência digital 3YZ, que em 2016 foi adquirida pelo grupo britânico WPP. Reconhecido pelo seu trabalho, foi eleito em 2016 "Empresário de Comunicação do Ano" pela Associação Riograndense de Propaganda. Antes de fundar a BPool, Sirotsky também atuou como diretor executivo da Ogilvy.

Daniel Prianti, por sua vez, iniciou sua carreira em grandes multinacionais, passando por empresas como Microsoft, C&A Bank e Kimberly Clark, onde adquiriu expertise nas áreas de marketing digital, varejo e consumo. Em 2006, fundou sua própria empresa de marketing digital, que operou por cerca de 12 anos antes de ser adquirida pela Iris Worldwide.

BPay e Social Talent

Nos últimos meses, a BPool tem investido em novos serviços para ampliar sua atuação. Um desses serviços é o BPay, uma solução financeira que facilita o pagamento aos fornecedores diretamente pela plataforma.

O BPay permite que empresas paguem por serviços de marketing sem precisar se preocupar com processos burocráticos de pagamento e repasse. Isso beneficia tanto os fornecedores, ao oferecer um processo de recebimento mais ágil, quanto os clientes, ao integrar pagamentos diretamente à plataforma.

"O BPay não só otimiza a experiência de pagamento para todos os envolvidos, mas também contribui para a sustentabilidade do modelo de negócios, ajudando os fornecedores a manterem seu fluxo de caixa em dia", diz Beto Sirotsky.

Outro lançamento importante foi a plataforma Social Talent, voltada para a curadoria de influenciadores. Em um momento em que o marketing de influenciadores se tornou uma peça central das campanhas de muitas marcas, a BPool decidiu criar uma solução especializada.

A Social Talent funciona como um marketplace de influenciadores, conectando marcas a criadores de conteúdo que têm o perfil ideal para cada tipo de campanha. O foco é curar influenciadores que se alinhem com as expectativas de marca, oferecendo uma abordagem mais estratégica e personalizada para o marketing de influenciadores.

Essa plataforma visa não apenas ajudar marcas a encontrar os influenciadores certos, mas também a medir o impacto e o retorno sobre o investimento (ROI) de cada campanha.

"Com a Social Talent, conseguimos oferecer aos nossos clientes uma solução mais eficaz e transparente no universo do marketing de influenciadores, um segmento que cresce rapidamente e que exige cada vez mais precisão e dados", afirma Beto Sirotsky.

A diversidade e o programa 50+1

A BPool tem demonstrado um compromisso crescente com a diversidade e inclusão no setor de marketing, por meio do lançamento do programa 50+1. O objetivo é garantir que pelo menos 51% dos fornecedores da plataforma sejam liderados por mulheres, pessoas negras, LGBTQIAPN+, e pessoas com deficiência (PCDs).

A iniciativa visa contribuir para a equidade e representatividade dentro de um mercado historicamente dominado por empresas que não refletem a diversidade da sociedade.

"A diversidade não é apenas uma questão social, mas uma oportunidade estratégica. As marcas estão mais preocupadas com a representatividade de suas campanhas e, para isso, precisam contar com fornecedores diversos que compreendam os diferentes públicos", diz Beto Sirotsky.

O futuro da BPool

O marketing de influenciadores tem sido um ponto central na estratégia de expansão da BPool. Com o crescente interesse das marcas em se conectar com seus consumidores por meio de criadores de conteúdo, a plataforma Social Talent tem se mostrado uma solução cada vez mais relevante.

A empresa também está investindo em novas tecnologias para otimizar esse processo, permitindo que os clientes tenham um controle maior sobre as campanhas, inclusive com relatórios detalhados sobre o desempenho e o impacto das ações de influenciadores.

Além disso, a BPool continua a explorar novas oportunidades dentro do live marketing e eventos, com ativações de marca em grandes festivais e eventos de alto impacto.