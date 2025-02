Na Nova Zelândia, existe uma colina que ganhou o titulo de lugar com o nome mais longo do mundo: Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu. Com 85 caracteres, o nome tem origem Maori — língua indígena da Nova Zelândia — e denomina uma colina localizada na região de Hawke's Bay, na Ilha Norte do país.]

A origem do nome

Segundo o site Tourism New Zealand, o nome foi dado ao local em homenagem a Tamatea, um lendário chefe Maori. Ele significa "o lugar onde Tamatea, o homem dos grandes joelhos, que deslizou, escalou e engoliu montanhas, conhecido como 'devorador de terras', tocou sua flauta para seu amado", em tradução livre. Essa longa expressão reflete a rica tradição de histórias orais dos povos Maoris, que documentam suas lendas e eventos históricos de maneira poética.

A historia que dá origem ao nome conta sobre o guerreiro Tamatea, que viajava pela região de Porangahau quando encontrou uma tribo inimiga e precisou lutar para seguir adiante. Durante a batalha, seu irmão foi morto. Devastado pela perda, Tamatea permaneceu no local por dias. Todas as manhãs, subia a colina e tocava uma lamentação em sua koauau, a flauta Māori.

O que você deve saber sobre o local?

Além de seu nome impressionante, o local também é conhecido por sua beleza natural e significância cultural. A colina é uma pequena elevação na região de Hawke's Bay, que oferece uma vista panorâmica deslumbrante da paisagem ao redor, incluindo vastas áreas de campos verdes e montanhas.

O clima da região é temperado, com verões quentes e invernos suaves, o que torna o local agradável para visitação durante todo o ano. A melhor época para visitar é durante a primavera e o verão, quando o clima é mais ameno e há menos chances de chuva.

A Nova Zelândia, em geral, é famosa por suas paisagens deslumbrantes, e este local não é exceção. A região também possui uma rica herança cultural Maori, com muitos outros pontos turísticos que celebram a história e as tradições do povo Maori. A moeda local é o dólar neozelandês (NZD), e a língua predominante é o inglês, embora o Maori também seja amplamente falado, especialmente em áreas com forte influência cultural.

Como chegar até o local saindo do Brasil?

Para chegar à Nova Zelândia a partir do Brasil, não há voos diretos. A maioria dos voos faz escalas em cidades da Ásia, como Dubai, Singapura ou Hong Kong, antes de seguir para Auckland, o principal ponto de entrada no país.

De Auckland, é possível pegar um voo interno até Napier, a cidade mais próxima de Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu, que fica a cerca de 30 minutos de distância de carro. Após chegar em Napier, é necessário seguir até a região rural para visitar a colina.

A viagem completa pode levar entre 24 e 30 horas, dependendo das escalas e conexões. Para quem deseja explorar a Nova Zelândia, vale considerar passar alguns dias em Auckland e nas cidades vizinhas antes de seguir para a região de Hawke's Bay.

Qual a cidade com o maior nome do mundo?

Além da colina na Nova Zelândia, outro local também chama atenção pelo nome. É Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, cidade localizada no País de Gales e cujo nome significa "Igreja de Santa Maria no fundo do aveleiro branco perto de um redemoinho rápido e da Igreja de São Tisílio da gruta vermelha".

Situada na ilha de Anglesey, a cidade galesa abriga aproximadamente três mil habitantes, os quais frequentemente simplificam a pronúncia de seu nome, referindo-se a ela como "Llanfairpwll" ou "Llanfair PG". Nos mapas, é comum encontrar a designação "Llanfair Pwllgwyngyll", um nome que ainda apresenta desafios de leitura e fala. Devido à beleza de seus cenários e seu nome extravagante, o local acaba chamando a atenção de vários visitantes.

Por que você deve saber disso?

Conhecer o lugar com o maior nome do mundo não é apenas uma curiosidade linguística, mas também uma oportunidade de explorar uma parte fascinante da cultura Maori e da natureza exuberante da Nova Zelândia.

O nome longo de Taumatawhakatangihangakoauauotamateapokaiwhenuakitanatahu é um exemplo da importância das histórias orais e da tradição de contar histórias do povo Maori, que são fundamentais para a identidade cultural da Nova Zelândia.

Além disso, o local oferece aos visitantes uma experiência única, com vistas panorâmicas e um mergulho na rica história e beleza natural do país.