Três amigos criaram uma rede de poke que fatura R$ 208 milhões. O próximo passo: chegar a 150 lojas

O mercado de alimentação saudável no Brasil segue em expansão, impulsionado pela demanda por opções rápidas, equilibradas e com ingredientes frescos. O poke, prato havaiano à base de peixe cru, arroz e vegetais, conquistou o paladar dos brasileiros nos últimos anos. Esse crescimento favoreceu redes especializadas, como a Mana Poke, que se consolidou como uma das principais marcas do segmento no país.

Com um crescimento de 270% na receita operacional líquida, a rede saltou de 1,6 milhão de reais em 2023 para 6,2 milhões de reais em 2024, garantindo uma posição de destaque no ranking Negócios em Expansão da EXAME.

Agora, a rede se prepara para um novo ciclo de crescimento. A meta é chegar a 150 unidades no Brasil até o final de 2025 e dar os primeiros passos na expansão internacional, com foco nos Estados Unidos e na Europa.

"Nosso crescimento acelerado mostra que o consumidor busca experiências gastronômicas mais saudáveis e personalizadas. Queremos continuar expandindo, mantendo a qualidade e investindo na experiência dos nossos franqueados", diz Filipe Moreno, CEO e sócio-fundador da marca.

Em 2024, faturamento da rede de franquias da Mana Poke chegou a 208 milhões de reais. A expectativa é alcançar 270 milhões de reais neste ano.

Como o Mana Poke foi criado

A história da Mana Poke começou em 2018, quando Filipe Moreno conheceu o poke durante uma viagem ao litoral de São Paulo. A explosão de sabor e a proposta saudável do prato chamaram sua atenção, e ele viu ali uma oportunidade de negócio.

Ao voltar para Campinas (SP), ele compartilhou a ideia com o amigo Guilherme Kuyumjian, que já trabalhava no setor de restaurantes. Os dois decidiram abrir uma loja própria para testar o conceito e, meses depois, Gustavo Pavan entrou como sócio investidor.

O primeiro restaurante foi inaugurado no interior de São Paulo e rapidamente conquistou o público local. O sucesso chamou a atenção de clientes interessados em replicar o modelo em outras cidades, o que levou os sócios a estruturarem a rede como franquia.

"A primeira unidade franqueada surgiu de forma natural, com clientes nos procurando para abrir lojas em outras regiões. Vimos que havia um grande potencial e estruturamos a marca para crescer de forma sustentável", diz Moreno.

Em 2021, a primeira franquia foi inaugurada em Indaiatuba, no interior de São Paulo, dando início à expansão acelerada da rede. Desde então, a Mana Poke consolidou-se como uma das maiores marcas do setor, oferecendo um modelo de franquia acessível e um produto alinhado às tendências de alimentação saudável.

"A alimentação saudável veio para ficar, e o poke é um produto versátil, que se adapta ao gosto do público. Esse é um dos fatores que impulsionam nosso crescimento", diz o CEO.

O carro-chefe do cardápio é o "Monte seu Poke", onde o cliente escolhe entre 59 ingredientes para criar sua própria refeição. Além disso, a rede oferece sete opções prontas, sendo o Poke Perfeito o mais pedido.

O investimento para abrir uma unidade é de 350 mil reais, com faturamento mensal estimado entre 120 mil e 400 mil reais. O prazo de retorno do investimento varia entre 18 e 24 meses.

Expansão acelerada e desafios do crescimento

Com 61 unidades em operação e mais 21 em fase de implantação, a Mana Poke já está presente em dez estados e no Distrito Federal. O avanço da rede se deve, principalmente, à estratégia de expansão estruturada e ao fortalecimento do marketing digital.

"Nosso foco está em entregar uma experiência padronizada em todas as unidades. Para isso, investimos no treinamento dos franqueados e na qualidade dos produtos", explica Moreno.

Apesar do rápido crescimento, a empresa enfrenta desafios como a concorrência com outras redes de comida saudável e a necessidade de manter processos eficientes para garantir qualidade e atendimento ágil.

"Crescer exige planejamento. Estamos sempre aprimorando nossos processos para garantir que o franqueado tenha suporte e que a experiência do cliente seja a melhor possível", diz o CEO.

O que a Mana Poke vende?

O cardápio da Mana Poke é baseado na culinária havaiana, mas adaptado ao gosto brasileiro. Além do poke tradicional, a rede inovou ao oferecer combinações diferenciadas e ingredientes variados.

Os clientes podem escolher entre quatro tamanhos de poke:

Marola (80g de proteína)

Maninha (80g de proteína)

Viagem (100g de proteína)

Tsunami (120g de proteína)

Além das opções personalizáveis, os pokes prontos também fazem sucesso. O mais vendido é o Poke Perfeito, que leva arroz japonês, mix de folhas, salmão com cream cheese, shimeji, sunomono, cenoura, chips de batata-doce e molho tarê.

A empresa também aposta em drinks especiais, sucos naturais e água de coco, ampliando o ticket médio e oferecendo um menu completo para quem busca uma refeição equilibrada.

O plano de crescimento do Mana Poke

A Mana Poke projeta chegar a 150 unidades até o final de 2025. A estratégia envolve não apenas aumentar o número de franquias, mas também consolidar a marca em regiões onde já atua.

Outro movimento importante será a entrada em shopping centers, com um modelo de loja específico para esse formato. A expectativa da empresa é que esse modelo possa impulsionar a rede para mais de 300 unidades.

No cenário internacional, o primeiro passo será dado nos Estados Unidos, com a abertura de uma unidade na Flórida. Em seguida, a marca planeja expandir para Portugal, na Europa.

"O mercado de poke tem muito potencial, tanto no Brasil quanto no exterior. Estamos estruturando essa expansão para garantir que a marca cresça de forma sustentável", diz Moreno.

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME). O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2024, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2023. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

