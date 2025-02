A estratégia da Porto para deixar os clientes mais seguros com a alta demanda do Carnaval

O Carnaval, um dos períodos mais movimentados do ano no Brasil, também é um dos momentos de maior demanda para o Grupo Porto que hoje é dividido em quatro verticais: Porto Seguro, Porto Saúde, Porto Bank e Porto Serviços. Cada uma dessas áreas opera de forma independente, mas mantém sinergia para oferecer soluções completas aos clientes – principalmente nesta época do ano.

Enquanto foliões se espalham pelas ruas e estradas do país, a seguradora, por meio da Porto Serviço, intensifica suas operações para garantir assistência a seus clientes durante o período do Carnaval - que segundo, Rivaldo Leite, CEO da Porto Seguro, é a época em que há o maior número de sinistros.

“A empresa divide a operação em duas fases: a alta temporada, que se inicia em dezembro com o aumento do fluxo de veículos devido às festas de fim de ano, e a altíssima temporada, que começa na sexta-feira que antecede o Carnaval”, afirma o CEO que trabalha na Porto há 40 anos, passando especialmente pela área comercial.

Faz parte da estratégia da companhia mapear os principais pontos de fluxo de veículos com antecedência e posicionar a frota de guinchos estrategicamente com o uso de inteligência artificial. "Temos um plano detalhado que distribui os guinchos por rodovias como Imigrantes, Tamoios e Castelo Branco, de forma a atender os clientes rapidamente", diz o CEO que reforça que a operação acontece especialmente em São Paulo.

Outra ação da Porto é a parceria que a empresa mantém com órgãos como Defesa Civil, Climatempo e INPE para monitorar as condições climáticas e prever possíveis sinistros. Como parte dessa parceria, a companhia passou a emitir este ano alertas climáticos informando sobre as chuvas para ajudar na prevenção de sinistros. “Só no estado de São Paulo, em média 3 milhões de clientes são impactados pelos alertas”, afirma Leite.

Tecnologia e inteligência artificial na operação

A inovação é uma das grandes apostas da Porto Seguro, que tem investido em tecnologia para aprimorar seus serviços. "Estamos utilizando inteligência artificial para melhorar desde a precificação até o atendimento ao cliente e a análise de sinistros", afirma Leite. A seguradora também desenvolve novos produtos com foco em inclusão securitária, como o Azul por Assinatura, um seguro voltado para automóveis, com vigência mensal e valores mais acessíveis.

“Criamos o Azul por Assinatura seguindo o conceito dos produtos de assinatura, como TVs fechadas e plataformas digitais, seguindo uma vigência mensal. A ideia é tornar esse produto mais inclusivo e promover a cultura do seguro no Brasil”, afirma Leite.

A inflação atual não assusta a companhia

A inflação no Brasil tem registrado oscilações nos últimos meses. De acordo com o levantamento mais recente, em fevereiro de 2025, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), considerado a prévia da inflação oficial, avançou 1,23%, acumulando 4,96% nos últimos 12 meses. Embora a alta inflacionária preocupe diversos setores, o CEO da Porto Seguro afirma que, até o momento, o cenário econômico não tem impactado de forma significativa a operação da companhia.

"Sempre olhamos para o mercado com otimismo. Nosso foco é continuar inovando, criando soluções acessíveis e expandindo nossa atuação”, afirma Leite. “A Porto tem um portfólio diversificado e um modelo de negócios sólido, o que nos dá segurança para enfrentar oscilações econômicas sem comprometer nossa estratégia de crescimento”.

Pandemia e enchentes no RS: os maiores desafios do CEO

A pandemia gerou impactos em diferentes áreas e países, e não foi diferente no setor de seguros no Brasil. Segundo Leite, foi uma época de redução nas vendas, especialmente no segmento de seguros de automóveis. “As pessoas ficaram mais em casa e utilizaram menos seus veículos, foi um movimento natural devido à crise”, afirma. Por outro lado, a empresa observou um aumento na sinistralidade em seguros de vida e saúde.

"No início, houve uma preocupação natural com a economia e o impacto no setor. Mas, com o tempo, percebemos que as pessoas passaram a valorizar ainda mais a proteção financeira e a segurança patrimonial. Isso impulsionou a procura por seguros, especialmente nos segmentos de vida e residencial," diz o presidente da Porto Seguro.

Outro grande desafio de Leite como CEO foram as enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo ele, a Porto Seguro já possui experiência e um modelo de precificação que leva em conta eventos climáticos extremos. “Foram quase 4 mil veículos sinistrados, mas apesar do alto volume de indenizações, o impacto financeiro foi absorvido sem grandes prejuízos”, afirma.

Como apoio à população local, Leite lembra que a Porto Seguro mobilizou sua frota de guinchos e assistência à residência para ajudar a população gaúcha no momento mais crítico das enchentes, independentemente de serem clientes ou não.

“Essa postura solidária faz parte da identidade da empresa e fortaleceu ainda mais a percepção da marca na região”, afirma o CEO da Porto Seguro – que apresentou um resultado financeiro positivo em 2024.

Resultado positivo, planos ambiciosos

Mesmo com desafios, como a inflação e eventos climáticos no Rio Grande do Sul, o Grupo Porto segue crescendo. Em 2024, a companhia registrou lucro de R$ 2,7 bilhões - e uma receita total de R$ 37 bilhões, registrando um aumento de 13% com o ano anterior. A rentabilidade sobre o patrimônio foi superior a 20% em todas as unidades de negócios (Seguros, Saúde, Bank e Serviços) e em 2024 a companhia alcançou 18 milhões de clientes. Diante desses números, Leite afirma que vê o ano de 2025 com otimismo para a companhia. "Temos bons resultados e continuaremos inovando para atender cada vez melhor nossos clientes", afirma Leite.

Além do planejamento para atender a alta demanda do Carnaval, a Porto Seguro tem planos ambiciosos para 2025, especialmente no Brasil. No cenário internacional, a companhia mantém sua operação no Uruguai há quase 30 anos, onde oferece seguros de automóveis, vida e aluguel. Apesar de questionado sobre possíveis novas expansões para outros países, Leite enfatiza que o foco atual da empresa continua sendo o mercado brasileiro.

"Ainda enxergamos muitas possibilidades dentro do Brasil, especialmente em mercados regionais", conta o CEO, que mira expansão em regiões estratégicas, como a região Sul, Minas Gerais e Nordeste.

A Porto Seguro segue como uma das líderes no segmento de seguros, especialmente em seguros de automóveis e residenciais, mas enfrenta forte concorrência de seguradoras nacionais e internacionais, como Bradesco Seguros, Mapfre Seguros e Tokio Marine.

Para além de seguro de auto

Há duas verticais que estão crescendo no Grupo Porto, além do setor de seguros (que cobre automóveis, celular e residência). A empresa tem apostado na vertical de serviços financeiros, com o Porto Bank, e no Porto Saúde, braço da companhia focado em planos de saúde.

Segundo balanço da companhia, no último trimestre de 2024 o Porto Bank resultou em um crescimento de 53% no lucro líquido anual. Já a Porto Saúde apresentou aumento de 37% nas receitas da unidade de negócio.

No ano em que o Grupo Porto celebra 20 anos na Bolsa de Valores brasileira, nos bastidores há especulações sobre um possível IPO das verticais de saúde e banco, mas segundo Leite é um movimento que ainda está sendo estudado. "Mantemos conversas constantes sobre oportunidades estratégicas, mas nosso foco principal é seguir entregando valor para nossos clientes".