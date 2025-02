Refugiado iraniano tinha apenas US$ 75 quando chegou aos EUA; hoje, tem uma empresa de US$ 1.2 bi

Nos anos 1980, Payam Zamani fugiu do Irã para escapar da perseguição religiosa. Aos 16 anos, chegou aos Estados Unidos como refugiado, sem rede de contatos, com um inglês precário e com apenas 75 dólares no bolso.

Décadas depois, tornou-se um empreendedor de sucesso, levando sua empresa AutoWeb a um IPO de US$ 1,2 bilhão antes de fundar a One Planet Group. As informações foram retiradas da Entrepreneur Magazine.

Da sobrevivência ao primeiro negócio

Ao chegar aos EUA com seu irmão, Zamani trabalhou em diversos empregos para se sustentar. Enquanto estudava na Universidade da Califórnia, percebeu o potencial do setor ambiental e decidiu empreender. Mas foi a paixão por carros que o levou ao primeiro grande negócio: a criação da AutoWeb.

Nos anos 1990, quando a internet ainda engatinhava, Zamani percebeu uma lacuna no mercado: consumidores não tinham acesso aos preços reais dos automóveis. Ao fundar a AutoWeb, ele revolucionou o setor ao divulgar os preços de fábrica, empoderando compradores e desafiando concessionárias.

Mas o sucesso não veio fácil. Sem conexões no Vale do Silício, ele desconhecia o conceito de venture capital. E mesmo quando investidores começaram a se interessar, havia barreiras intransponíveis. "Se você não fosse um homem branco vindo de uma universidade da Ivy League, não conseguiria captar investimentos", relembra Zamani. Sem outra opção, ele buscou investidores na Costa Leste dos EUA e aceitou um valuation muito abaixo do que seu negócio realmente valia.

IPO bilionário e a desilusão com Wall Street

Apesar das dificuldades iniciais, a AutoWeb cresceu exponencialmente e, em 1999, foi listada na Bolsa de Valores, alcançando uma valorização de US$ 1,2 bilhão. Mas, para Zamani, o sucesso financeiro não trouxe a satisfação esperada.

Ele percebeu que Wall Street estava mais interessado em manipular os preços das ações do que no propósito real das empresas.

"Os fundadores querem construir algo, mas os investidores querem apenas maximizar o valor das ações e sair no momento certo", critica Zamani. Seu sentimento de vazio crescia à medida que via sua empresa se tornar um ativo especulativo, e não um motor de transformação.

Além disso, os próprios investidores pressionaram por mudanças na liderança. Zamani foi substituído por um CEO escolhido pelo mercado, decisão que ele considerou equivocada. Logo depois, optou por deixar a empresa e buscar novos caminhos.

One Planet Group: uma nova visão para os negócios

Após sua saída da AutoWeb, Zamani passou a questionar o modelo tradicional de negócios.

Por que empresas precisam ser exclusivamente guiadas pelo lucro, enquanto organizações sem fins lucrativos são vistas como as únicas voltadas ao bem comum? Em 2015, ele fundou a One Planet Group, um fundo de private equity que investe em startups comprometidas com mobilidade, educação, saúde e meio ambiente.

A empresa reflete sua visão de um capitalismo mais humano, onde os negócios podem gerar impacto social sem abrir mão da rentabilidade. Para Zamani, é essencial que empreendedores alinhem seus valores pessoais com suas estratégias empresariais. "Se você busca apenas o dinheiro, pode até ter sucesso, mas nunca se sentirá realizado", afirma.

Em 2022, Zamani teve a oportunidade de encerrar um ciclo importante de sua trajetória. Ele e a One Planet Group adquiriram novamente a AutoWeb, agora por US$ 5,5 milhões – uma fração do seu valor de mercado na época do IPO. A transação não foi apenas um bom negócio financeiro, mas também um resgate emocional. "Foi uma chance de retomar algo que ajudei a construir e guiá-lo para um futuro mais alinhado com meus valores", explica.

Lições para empreendedores e investidores

A história de Payam Zamani reforça que o sucesso financeiro não é apenas sobre valuations e IPOs. Captar investimentos pode ser um grande desafio, especialmente para empreendedores que não fazem parte do perfil tradicional buscado por investidores. Porém, a resiliência e o alinhamento com propósitos autênticos podem levar a conquistas sustentáveis.

Para quem deseja empreender e captar recursos, Zamani recomenda dois passos fundamentais: buscar mentores fora do círculo familiar, que sejam capazes de oferecer conselhos diretos, e construir um negócio que tenha impacto real. "A maioria das empresas não sobrevive, então torne essa jornada significativa. Se o seu único objetivo é um IPO, talvez nunca chegue lá. Mas se você focar na criação de valor, sempre terá uma jornada gratificante", conclui.

