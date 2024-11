Black Friday tem maquininha com 88% de desconto e cashback na contratação de serviços

A Black Friday é comemorada, oficialmente, em 29 de novembro, mas muitas empresas estendem as promoções para todo o mês. É o caso do PagPank, banco que oferece diversas soluções em serviços financeiros e meios de pagamentos.

Eleita a melhor conta PJ pelo portal iDinheiro e um dos principais bancos digitais do Brasil, o PagBank lançou a PagFriday com ofertas que vão do desconto de 88% na compra da “Maquininha Pro” a cashback de 3% na fatura do cartão de crédito.

“A Black Friday é um período muito importante para impulsionar o crescimento dos negócios”, afirma Raphael Farias, diretor executivo de Marketing do PagBank. “Essas iniciativas reforçam a nossa tagline: PagBank, seu dinheiro rende mais.”

Desconto na Maquininha Pro

Para comerciantes e autônomos, o PagBank anunciou a “Maquininha Pro” com um desconto de 88%, em 12 vezes de R$ 8,33, sendo a melhor oferta do mercado para comerciantes que buscam uma solução eficiente para recebimento de pagamentos.

Cashback de 3% em todas as compras no cartão de crédito PagBank internacional grátis e sem análise

Durante o período da Black Friday, os clientes PagBank que solicitarem o Cartão Múltiplo para ser utilizado na função crédito também vão garantir 3% de cashback em todas as compras da primeira fatura.

O cashback de 3% na fatura do Cartão Múltiplo na função crédito, é uma vantagem imperdível para quem busca economizar e maximizar benefícios em todas as suas compras do período mais vantajoso do ano, que é a Black Friday”, explica Farias.

Antecipação do Saque FGTS

Durante o mês de novembro, o PagBank também está realizando a antecipação de valores do FGTS acima de R$ 400. Os clientes receberão cashback proporcional ao valor resgatado. Para antecipações entre R$ 400 e R$ 500,99, o cliente ganhará R$ 20 de cashback; entre R$ 501 e R$ 899,99, o cashback será de R$ 30; e para valores acima de R$ 900, R$ 40.

Segundo o PagBank, o valor será creditado na Conta Rendeira PagBank até 20 dias da contratação, (desde que o contrato não tenha sido cancelado). Ele poderá ser utilizado para pagamento de contas e recargas de celular, por exemplo.

Empréstimo Consignado

Para aposentados e pensionistas do INSS, o PagBank lançou outra oferta para a o mês de novembro. Ao contratar um empréstimo consignado pelo banco, os clientes receberão 5% de cashback sobre o valor líquido creditado diretamente na sua Conta Rendeira. A contratação pode ser feita pelo app PagBank ou por meio do televendas.

Cashback para transferência de ativos

Aos clientes que solicitarem a transferência de custódia de seus ativos de Renda Variável (totalizando ao menos R$ 1.000) para o PagBank durante todo o mês de novembro, receberão um cashback de 1% limitado até R$ 400.

Seguros de Vida e de Residência

Já aqueles que contratarem o seguro de Vida ou o de Residência até 18 de dezembro receberão cashback de acordo com o plano contratado. O cashback vai de R$ 15 a R$ 40, de acordo com o plano contratado. Para o Seguro Residencial, o cashback será de R$ 10 a R$ 30.

Compras seguras

Black Friday também é tempo de redobrar o cuidado com fraudes e lançar mão de recursos como o ‘Wifi Seguro’ do app PagBank. Com ele, o cliente registra locais seguros, como sua residência ou local de trabalho, para que somente nesses lugares seja permitido fazer transações de valores maiores via Pix. Limitar esse teto reduz o prejuízo no caso de um assalto, por exemplo, no qual a pessoa seja coagida a fazer esse tipo de transferência.

“Com ele, os nossos clientes podem definir quais redes wifi são seguras para suas transações e, ao sair de casa, estipular limites diários de valores”, alerta Farias. “Dessa forma, ao utilizar redes públicas ou desconhecidas, as contas estarão protegidas, minimizando riscos em ambientes não confiáveis”. Clique aqui para saber como ativar o Wifi Seguro.