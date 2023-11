Black Friday: qual o melhor horário para comprar videogame

É chegada a hora aguardada pelos consumidores: a Black Friday 2023 está oficialmente marcada para esta sexta-feira, 25 de novembro. No entanto, para aqueles que têm acompanhado as buscas por produtos online nos últimos dias, é perceptível que diversas varejistas optaram por antecipar suas promoções neste ano.

Com o intuito de potencializar ainda mais o impacto dessa data, muitas empresas do varejo têm adotado estratégias como as "Black Weeks" e "Black Novembers", estendendo o período de liquidação por vários dias - e semanas - consecutivos.

Apesar dessas extensões, de acordo com a Promobit, uma plataforma especializada em promoções e descontos, o ápice das ofertas continua a ser a sexta-feira, o dia oficial da promoção. Segundo Gabriel Alves, Diretor de Vendas e Marketing do Promobit, "Na semana da Black Friday, as ofertas se intensificam, e o ponto alto do evento começa já na quinta à tarde, onde a maioria das ofertas começa a aparecer e se estende até a segunda-feira seguinte."