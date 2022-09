Bill Gates diz que sua fundação filantrópica tem data para acabar

O bilionário Bill Gates anunciou nos últimos dias que a Fundação Bill & Melinda Gates, instituição filantrópica que ele criou com sua ex-esposa Melinda French, tem data para acabar. Durante discurso na Forbes 400 Philanthropy Summit de 2022, o fundador da Microsoft anunciou seus planos de fechar a fundação em 25 anos.

"O objetivo da fundação é funcionar por mais 25 anos. Qual é o objetivo para o próximo quarto de século? Doenças que tornam o mundo desigual, para acabar com elas em grande parte, seja através da erradicação ou reduzindo-as a níveis muito baixos", disse Gates.

O anúncio veio apenas dois meses depois que Gates fez uma doação recorde de US$ 20 bilhões para a fundação — uma das maiores doações da história da filantropia. Ele também se comprometeu a doar outros US$ 20 bilhões “em algum momento daqui a alguns anos” e continuar doando até sair da lista de bilionários. Atualmente, Gates é o quinto homem mais rico do mundo, com fortuna avaliada em mais de US$ 100 bilhões.

Daqui a 25 anos, Gates terá 91 anos, enquanto Melinda terá 83.

"Esse é provavelmente o período de tempo em que Melinda e eu estaremos por perto para ajudar a garantir que continue nos trilhos", disse Gates. "Achamos que gastar todo o dinheiro nesse período faz sentido, mas nos comprometemos a aumentar o nível de gastos."

No passado, segundo o Financial Times, Gates teria declarado que as prioridades do mundo são "estranhas" e que cabe a filantropos e governos ricos combater a desigualdade de vacinas.

Conheça os 5 homens mais ricos do mundo

Elon Musk

Gautam Adani

Jeff Bezos

Bernard Arnault

Bill Gates

