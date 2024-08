Uma construtora do PR aproveitou o Minha Casa, Minha Vida para multiplicar por 6 a receita em 2023

Foi na sala de aula da Universidade Federal do Paraná que Beto Justus, ainda como estudante de engenharia civil, teve a ideia de criar o próprio negócio. Junto com os amigos da faculdade, criou em 2010 a Tecverde, uma empresa focada em projetos de construção civil sustentável.

“A ideia com a Tecverde era tornar o setor civil mais sustentável. Começou com um ciclo de startup, com investidor anjo nacional e internacional”, diz Justus que iniciou a empresa com zero funcionários. “Quando decidi vender a minha parte, 10 anos depois, a empresa estava com 250 funcionários”.

O plano de empreender em um novo negócio aconteceu em 2019. Junto com o engenheiro Luã Brandalise, que era funcionário da Tecverde, Justus apostou no ramo da incorporação e criou a Blendi Empreendimentos, com foco na construção de prédios residenciais dentro do “Minha Casa, Minha Vida”, programa habitacional para famílias de baixa renda.

“Nossa missão é transformar a vida de milhares de brasileiros ao proporcionar moradia de qualidade a preços acessíveis”, diz o cofundador Justus.

O ciclo para chegar à casa própria

Os serviços da Blendi Empreendimentos envolvem a prospecção do mercado, compra dos terrenos, desenvolvimento de projetos e aprovações em órgãos públicos, marketing e vendas e documentação de clientes.

“O momento mais bacana, de todo esse ciclo longo, que pode levar de três a quatro anos, é ver o sonho se realizando de uma família que, às vezes, está conseguindo pagar uma parcela menor do apartamento do que de um aluguel. É super gratificante”, afirma o cofundador Justus.

Com apartamentos com 40 e 50 metros quadrados, o negócio foi estabelecido nas regiões de Londrina, Maringá, Curitiba e região metropolitana. Segundo Justus, são dois mil apartamentos lançados até hoje, desses 1.024 já foram entregues e o restante está em construção.

Com essas entregas, no último ano a construtora registrou o maior crescimento da sua história (549%) com receita líquida acima de 37 milhões de reais, ficando em terceiro lugar no ranking Exame Negócios em Expansão deste ano.

As lições de uma crise

A estratégia para a companhia conseguir esse crescimento em 2023, segundo Justus, foi agir rápido durante a pandemia, período de maior crise dos últimos anos. “Seguramos um pouco a empresa e estruturamos alguns processos. Esse período nos deu segurança e confiança para dar uma acelerada nas entregas no último ano”, conta Justus que entregou 656 apartamentos em 2023.

O trabalho do executivo engloba desde a compra do terreno, aprovação de projetos, marketing, vendas, construção e até o relacionamento pós-obra com os clientes. Para isso, conta com uma equipe pequena de cerca de 20 funcionários entre administrativos e engenheiros.

“Trouxemos até aqui toda a experiência que uma startup tem, como uma gestão mais moderna e investimento em novas tecnologias, mas quando o assunto é gestão financeira temos a cabeça de uma incorporadora”, afirma Justus. “Buscamos crescer com eficiência, sem loucura”.

Com a expansão do negócio mantida nas regiões atuais (norte do Paraná e Curitiba), Justus afirma que a companhia deve atingir 150 milhões em lançamentos e nos próximos anos deve chegar nos 300 milhões de reais.