As 10 maiores bilionárias do Brasil: fortunas ultrapassam os R$ 20 bi

A Forbes soltou nesta quinta-feira, 1, a lista dos dez maiores bilionários do Brasil, com valores que ultrapassam os R$ 60 bilhões. O ranking, composto por grandes empresários e gestores, continha apenas uma mulher: Vicky Sarfati Safra, de 88 anos, viúva de Joseph Safra, fundador do banco Safra, listada na sétima posição.

Ainda que elas não estejam tão presentes na lista dos mais ricos do País, há muitas mulheres que também conquistaram o palco brasileiro quando o assunto é ter fortuna. Na lista completa da Forbes, que reúne os 290 bilionários do Brasil, somente 57 são do gênero feminino (19,6%) — e boa parte delas chegou à riqueza por meio do casamento com homens bilionários.

A constatação faz pensar a trajetória das mulheres do País em posição de liderança, mas também aponta para eventuais mudanças.

A EXAME separou a lista das 10 maiores bilionárias do Brasil, segundo a Forbes, e destacou detalhes de suas trajetórias até a conquista da fortuna. Veja a lista:

A única mulher que aparece no ranking dos dez maiores bilionários do Brasil é a viúva do banqueiro Joseph Safra, que herdou quase metade da fortuna do marido. Com esse feito, ela se tornou a mulher mais rica do País.

Vicky é natural da Grécia, mas veio morar no Brasil com a família quando ainda era um bebê. Aos 88 anos, ela está à frente da fundação filantropica Vicky and Joseph Safra Philanthropic Foundation. Com Joseph, teve quatro filhos.