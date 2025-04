Como a Trybe prepara profissionais para o futuro com Inteligência Artificial

De acordo com o mais recente relatório The Future of Jobs, divulgado neste ano pelo Fórum Econômico Mundial, mais de 75% das empresas globais devem adotar tecnologias como computação em nuvem, big data e inteligência artificial nos próximos quatro anos.

Consequentemente, a demanda por profissionais especializados e pela capacitação de equipes também vai aumentar. Segundo o documento, até 2027, seis em cada dez profissionais precisarão desenvolver novas skills, especialmente voltadas para tecnologia. O desafio se torna maior considerando que, atualmente, apenas metade dos trabalhadores brasileiros tem acesso a oportunidades de formação adequadas.

Escola de tecnologia e IA

Neste cenário, a Trybe, escola de tecnologia e inteligência artificial, desponta com cursos e formações que ensinam de forma prática e com apoio contínuo as habilidades e competências mais demandadas pelo mercado de trabalho.

Cursos e formações in company feitas sob medida

A Trybe já ajudou empresas a capacitarem seus profissionais com soluções customizadas da Amazon Web Services (AWS), pensadas para resolver demandas específicas de treinamento e desenvolvimento.

A companhia construiu o primeiro Bootcamp do mundo em língua portuguesa para capacitar profissionais no uso das ferramentas de IA oferecidas pela AWS. Essa parceria faz parte da AI Ready, iniciativa lançada pela Amazon no ano passado e que pretende dar treinamento gratuito em habilidades de IA para 2 milhões de pessoas até 2025.

A decisão foi tomada depois de um estudo realizado pela AWS mostrar como os próximos anos serão marcados por uma grande demanda de talentos em IA. Segundo a big tech, a expectativa é que os trabalhadores com habilidades nessa tecnologia ganhem salários até 47% maiores que os profissionais sem essa skill.

O programa construído em conjunto pelas duas empresas teve mais de 12 mil alunos matriculados, contou com 10 horas de conteúdo e exercícios e recebeu dos estudantes uma nota de satisfação acima de 9 em uma régua de 0 a 10.

“A Trybe tem sido uma excelente parceira para nos apoiar na educação sobre as tecnologias de inteligência artificial. Os times de marketing, técnico e operações educacionais e acadêmicas têm desempenhado um papel de muita parceria, aceitando nossas sugestões e entendendo nossa marca de maneira muito ampla”, diz Andressa Reguini, Public Sector Marketing Leader na AWS Brasil.

