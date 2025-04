10 franquias fundadas por mulheres com investimento a partir de R$ 5 mil

O mercado de franquias no Brasil segue em expansão, consolidando-se como uma alternativa sólida para empreendedores. Segundo o estudo mais recente da Associação Brasileira de Franchising (ABF), em 2024, o setor registrou crescimento de 13,5%, alcançando R$ 273,083 bilhões de faturamento (sem considerar a inflação).

Apenas no quarto trimestre, a alta foi de 11,3%, totalizando R$ 81,086 bilhões. Em meio a esse cenário, um aspecto chama a atenção: o aumento da presença feminina no segmento. Elas já são maioria nas redes franqueadoras (57%) e também houve um avanço nas posições de liderança, chegando a 29% no ano passado.

"O acesso mais democratizado a recursos tecnológicos e à educação, aliado ao fortalecimento de redes de apoio e mudanças nas dinâmicas familiares, tem permitido que mais mulheres empreendam e ocupem cargos estratégicos", afirma Cristina Franco, presidente do Conselho da ABF. Além disso, destaca as iniciativas de mentoria e políticas de diversidade adotadas por diversas companhias como aliadas dessa transformação.

Para quem deseja investir em uma franquia, a especialista ressalta a importância da identificação com a marca e o setor escolhido. "Abrir um negócio sem afinidade pode comprometer o sucesso da operação", alerta. Segundo ela, é essencial também avaliar a saúde financeira da empresa e verificar sua reputação no mercado.

A seguir, veja 10 redes de franquias com investimento a partir de R$ 5 mil.

1. EcoPower Energia Solar

Especializada na instalação de sistemas de geração fotovoltaica em residências, empresas e no agronegócio. Fundada em 2013 por Náchila Oliveira e Anderson Oliveira, conta com 38 mil projetos homologados pela Aneel e mais de 350 franquias em todo o Brasil.

Power Go

Investimento inicial: R$ 5 mil

Faturamento médio mensal: pode chegar a R$ 75 mil

Previsão de retorno: a partir de 6 meses

Há, ainda, os modelos Home Based, com investimento inicial de R$ 25 mil; e o Store, R$ 35.900. O faturamento pode atingir aproximadamente R$ 180 mil.

2. Marketing Bag

Especializada em publicidade de sacos de pão 100% biodegradáveis. A ideia é proporcionar às companhias uma forma mais acessível de alcançar o público-alvo, levando em conta a sustentabilidade. Fundada por Aline Jácomo e André Jácomo, atua no formato home based, ou seja, permite que os franqueados trabalhem de casa. Atualmente, existem cerca de 120 unidades em operação.

Investimento inicial: R$ 6.990 (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 14 mil

Prazo de retorno do investimento: 1 a 4 meses

3. Mr. Fit

Rede de alimentação saudável que oferece refeições, sanduíches e bebidas, incluindo itens como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. Fundada por Camila Miglhorini, oferece nove tipos de franquias (veja abaixo).

Para o modelo home office, por exemplo, é preciso apenas ter um local físico para instalar o freezer que armazena as marmitas congeladas e ativar os aplicativos de entrega para realizar as entregas. Com mais de 880 unidades, está presente em 26 estados brasileiros e já possui unidades em Portugal e no Paraguai.

Home office

Investimento inicial: R$ 9.999 (incluindo taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno do investimento: 4 a 8 meses

Nuvem (delivery de comida fresca - compartilhamento de cozinha)

Investimento inicial: R$ 25 mil (incluindo taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno do investimento: 10 a 36 meses

Express (mini cafeteria no modelo to go)

Investimento inicial: R$ 36 mil (incluindo taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 40 mil a R$ 70 mil

Prazo de retorno do investimento: 3 a 6 meses

Delivery tradicional (apenas entrega e retirada no balcão)

Investimento inicial: R$ 40 mil (incluindo taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 20 mil a R$ 90 mil

Prazo de retorno do investimento: 4 a 12 meses

Café

Investimento inicial: R$ 55 mil (incluindo taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil a R$ 70 mil

Prazo de retorno do investimento: 10 a 36 meses

Quiosque

Investimento inicial: R$ 60 mil (incluindo taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil a R$ 60 mil

Prazo de retorno do investimento: 10 a 36 meses

Há, ainda, os modelos Loja tradicional, com investimento inicial de R$ 85 mil; Loja de Shopping, R$ 98 mil; e Gourmet, R$ 121 mil (todos com taxa de franquia e estoque inicial inclusos).

4. Frida Underwear

Marca de lingeries com foco na diversidade de corpos, que tem como proposta oferecer conforto, estilo e empoderamento para mulheres de todos os estilos. Fundada por Camila Reginato, oferece três modalidades de franquia: home based, ideal para trabalhar em casa; espaço Frida, opção intermediária sem a necessidade de uma loja completa; e loja física, para quem deseja investir em um ponto comercial completo. Atualmente, há 35 franqueadas.

Home based

Investimento inicial: R$ 18 mil (incluindo mala personalizada com 100 peças para vendas)

Taxa de franquia: R$ 14.997

Faturamento médio mensal: R$ 7 mil

Retorno do investimento: de 1 a 6 meses

Espaço Frida (store in store)

Investimento inicial: R$ 35.397 ( incluindo 200 peças, expositor e provador da marca)

Taxa de franquia: R$ 21.997

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Retorno do investimento: de 3 a 6 meses

Loja física

Investimento inicial: R$ 180 mil (com toda a estrutura para atendimento)

Taxa de franquia: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Retorno do investimento: de 12 a 24 meses

5. Acuidar

Criada pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, oferece serviços domiciliares e de acompanhamento hospitalar para idosos e pacientes em recuperação. A marca entrou para o mercado de franquias em 2020 e, hoje, tem mais de 270 unidades. Os valores dependem do número de habitantes da cidade:

Investimento inicial:

Até 50 mil habitantes – R$ 20 mil

Até 200 mil habitantes – R$ 30 mil

Até 500 mil habitantes – R$ 40 mil

Acima de 500 mil habitantes – R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 60 mil

Prazo de retorno do investimento: 6 a 15 meses

6. SPA Express

Rede de estética e bem-estar com atendimento em domicílio, criada por Luciana Piquet. A empresa oferece serviços como drenagem linfática corporal e pós-operatória, massagens relaxantes, dreno power para gestantes e tratamentos para reduzir medidas. Atualmente, são mais de 40 unidades em Estados como São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco, e três modalidades de franquias.

Fit – para cidades de até 150 mil habitantes

Investimento inicial: R$ 26,640 (incluindo taxa de franquia, equipamentos e materiais, estoque inicial, uniformes personalizados, marketing de inauguração e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 a 16 meses

Light – para cidades entre 150 mil a 300 mil habitantes

Investimento inicial: R$ 49,850 (incluindo taxa de franquia, equipamentos e materiais, estoque inicial, uniformes personalizados, marketing de inauguração, capital de giro e treinamento e implantação)

Faturamento médio mensal: R$ 25 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 a 16 meses

Express – para cidades acima de 300 mil habitantes

Investimento inicial: R$ 69,900 (incluindo taxa de franquia, equipamentos e materiais, estoque inicial, uniformes personalizados, marketing de inauguração, capital de giro e treinamento e implantação)

Faturamento médio mensal: R$ 40 mil

Prazo de retorno do investimento: 12 a 16 meses

7. PopCorn Gourmet

Inspirada nos conceitos americanos, foi fundada pela chef de cozinha Elaine Moura. Há 11 sabores de pipoca, como chocolate e doce de leite com coco, churrasco e parmesão. Criada em 2014, conta com mais de 50 operações em 11 Estados brasileiros, como Rio de Janeiro, Goiás e Ceará, e uma fábrica nos Estados Unidos.

Investimento inicial: R$ 45.184,38 (incluindo a taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15 mil

Retorno do investimento: 6 a 18 meses

8. Fast4you

Mercado autônomo que pode ser instalado em condomínios residenciais e comerciais, fundado por Daiane Vanoni e Cristiano Vanoni. Em 2024, atingiu 400 unidades, com 5 milhões de clientes atendidos e, recentemente, começou a operar com lojas de rua.

Investimento inicial: R$ 55 mil (incluindo taxa de franquia)

Faturamento médio: R$ 25 mil

Prazo de retorno do investimento: 6 a 18 meses

9. Splash Bebidas Urbanas

Rede de cafeterias que atua com produtos doces, salgados, bebidas quentes e geladas, cafés e opções sem açúcar e veganas. Fundada por Brunna Farizel e Lucas Moreira tem, atualmente, a apresentadora Sabrina Sato como sócia. Há quatro modalidades de franquias. No modelo Splash Delivery, por exemplo, não é necessário ter estrutura de cozinha, pois os produtos chegam prontos e os ingredientes são porcionados. São 65 unidades no Brasil e 1 em Portugal.

Splash Delivery

Investimento inicial: R$ 59,9 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 20 mil.

Prazo de retorno de investimento: 12 meses.

Splash to Go

Investimento inicial: R$ 150 mil

Faturamento médio: a partir de R$ 45 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Splash Quiosque

Investimento inicial: R$ 150 mil

Faturamento médio: a partir de R$ 45 mil

Prazo de retorno: 24 meses

Splash Loja Convencional

Investimento inicial: R$ 240 mil

Faturamento médio: a partir de R$ 70 mil

Prazo de retorno: 24 meses

*Todos os modelos incluem taxa de franquia, maquinário e estoque inicial.

10. EfincKids

Focada na educação financeira de crianças da pré-escola (a partir de três anos) até o ensino médio (até 18 anos), foi fundada por Aline Soaper e oferece o formato home based, exigindo visitas presenciais apenas durante a implementação e o acompanhamento do projeto nas escolas. Por meio de uma metodologia exclusiva, o franqueado disponibiliza um modelo completo para inserir a matéria dentro da grade da escola, incluindo livros didáticos e paradidáticos, aplicativos e aulas online para os pais.

Investimento inicial: R$ 35 mil

Faturamento médio: 25 mil

Previsão de retorno: 12 a 18 meses