Beleza: Instituto Grupo Boticário dá R$ 450 e curso online para autônomas

A pandemia trouxe desafios para todos os setores, incluindo o da beleza. Estúdios de maquiagem, ateliês, salões e barbearias registraram uma perda de faturamento média de 57%, segundo a 3ª edição da pesquisa sobre o impacto da crise imposta pelo coronavírus nos pequenos negócios, feita pelo Sebrae.

O desafio pode ser ainda maior quando levado em consideração os profissionais que atuam de forma autônoma. Para fortalecer esses empreendimentos independentes e estimular a geração de renda, o Instituto Grupo Boticário lança o programa Empreendedoras da Beleza, que visa apoiar mulheres que trabalham por conta própria na área da beleza, e estão em situação de vulnerabilidade social.

A primeira fase disponibiliza conteúdo online que aborda temas relacionados à busca de oportunidades, técnicas de vendas, inteligência emocional, gestão financeira, e empoderamento da mulher, e mais. Já na segunda, trezentas empreendedoras receberão uma cota de apoio de 450 reais para incentivar a retomada dos negócios, auxiliando na divulgação do trabalho e na compra de insumos e ferramentas, por exemplo.

“Em um momento tão delicado como este, a nossa responsabilidade como braço social do Grupo Boticário se torna ainda mais necessária. Desenhamos esse projeto a fim de contribuir com todas aquelas que também cultivam o sonho de ser uma empreendedora da beleza, nas comunidades mais impactadas em função da pandemia”, diz a diretora executiva do Instituto Grupo Boticário, Malu Nunes.

As inscrições poderão ser feitas pelo site a partir do dia 1º de setembro. A plataforma de conteúdo desenvolvida em parceria com a organização social Aliança Empreendedora, é gratuita e aberta ao público. Para ser elegível à cota de apoio, é importante que as candidatas sejam mulheres (cis ou trans) tenham mais de 18 anos, atuem na área da beleza e atendam outros critérios previstos no regulamento do programa.