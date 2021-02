Assaí divulga plano de expansão robusto após cisão do GPA

A rede de atacarejo Assaí está explicando para o mercado sua cisão do Grupo Pão de Açúcar e de pré-listagem na B3. Em apresentação para analistas, o CEO Belmiro Gomes apresentou resultados e planos de expansão.

A pandemia está mexendo com a economia e os negócios em todo o mundo. Venha aprender o que realmente importa na EXAME Research

A empresa que é a segunda maior entre os players varejistas ao faturar 36,4 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2020, atrás apenas de Carrefour que faturou cerca de 70,4 bilhões de reais, tem presençaem 17 estados, com cerca de 185 lojas.

Já para 2021 são 28 lojas previstas dentro de um plano de expansão que prevê 78 novos pontos até 2023. Entre 2024 e 2026 outras 45 unidades são previstas, totalizando 123 novas lojas a partir de um investimento de 7 bilhões de reais.

Para continuar crescendo, o Assaí pretende continuar com a regionalização e personalização das lojas para atender diferentes públicos, além de uma variedade de 9 mil itens de compra. Serviços digitais como promoções no app, fast pass e automatização dos processos também estão inclusos na operação.

Na apresentação, ainda foi revelado que os investimentos por loja devem ser em torno de 55 milhões de reais, além de 1 milhão de reais ao ano em manutenção, sendo possível então um retorno de investimento em seis ou sete anos.

No final do ano passado, o Assaí foi eleita pelo júri popular da MELHORES E MAIORES 2020 a empresa com melhor atuação em 2020. Belmiro Gomes, presidente do Assaí, acredita que os resultados do voto popular e do crescimento da empresa nos últimos anos são uma resposta à relação da marca com o cliente.