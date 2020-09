As 10 varejistas mais amadas pelos clientes e funcionários

Mais do que vender muito, as grandes varejistas brasileiras precisam prestar um bom serviço para, de fato, obterem sucesso. Por isso, o Ibevar (Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo & Mercado de Consumo) divulga, ao lado de seu ranking sobre as maiores empresas do varejo brasileiro em faturamento, a lista das empresas mais admiradas pelos consumidores e funcionários.

O instituto realiza o levantamento em conjunto com a FIA (Fundação Instituto de Administração). Realizada desde 2009, a pesquisa inclui dados sobre como as empresas são vistas no mercado desde 2014, em um Ranking Imagético. Os dados são analisados por machine learning para entender o conteúdo das falas dos consumidores, além de dados estatísticos.

Segundo o Ibevar, a maior parte dos dados foi extraída das redes sociais, sites de reclamação, comentários em notícias e dados de comportamento online, como busca, likes, avaliações, entre outros. São divulgados três rankings diferentes: as empresas mais admiradas, os grupos mais admirados e as empresas mais admiradas pelos colaboradores.

A Lojas Americanas, com nota máxima de 10 pontos, é a empresa mais admirada pelos consumidores. A Havan, outra loja de departamentos, também está no ranking, com nota de 5,6. O Boticário, com nota de 8,9 e Eudora, com 4,8, também estão no levantamento – as duas empresas fazem parte do mesmo grupo de beleza e higiene, Boticário.

Dominam o ranking das empresas mais admiradas as varejistas de moda, vestuário e calçados. Riachuelo, Lojas Renner, Arezzo, C&A, Zara e Schutz (do grupo da Arezzo) completam a lista das 10 empresas mais admiradas.

A preferência por essas varejistas também se reflete no ranking dos grupos mais admirados, que tem Lojas Americanas, Grupo Boticário e Grupo Guararapes, dono da marca Riachuelo, no pódio. Veja o ranking completo abaixo.

As 10 empresas mais admiradas pelos consumidores

Lojas Americanas – 10 O Boticário – 8,9 Riachuelo – 7,5 Lojas Renner – 7,3 Arezzo – 6 C&A – 6 Havan – 5,6 Zara – 4,8 Eudora – 4,8 Schutz – 4,8

Os 10 grupos mais admirados

Lojas Americanas – LASA Grupo Boticário Grupo Guararapes Lojas Renner S.A. Arezzo & CO C & A Havan Grupo Inditex Schutz Magazine Luiza

As mais amadas pelos colaboradores

Pela primeira vez, a pesquisa do Ibevar também apresenta quais são as empresas mais admiradas pelos seus colaboradores. Nesse caso, o ranking tem uma composição bastante diferente. A empresa mais admirada pelos colaboradores é o Magazine Luiza. A empresa ganhou recentemente as manchetes por abrir uma seleção para vagas de trainee exclusivas para pessoas negras. O Ministério Público do Trabalho (MPT) em São Paulo recebeu 11 denúncias em que a empresa é acusada de promover prática de racismo, mas concluiu que a política da empresa é legítima.

Segundo o MPT, não existe ato ilícito no processo de seleção e que a reserva de vagas à população negra é plenamente válida e configura ação afirmativa, além de “elemento de reparação histórica da exclusão da população negra do mercado de trabalho digno”. O Magalu também é a empresa com maior participação de mulheres nos conselhos de administração entre as companhias com o capital aberto na Bolsa de Valores, a B3.

Em seguida no ranking, estão O Boticário, Leroy Merlin, Assaí e Lojas Cem. Assim como o Assaí, atacadistas como o Sonda Supermercados e Atacadão também estão entre as 10 mais admiradas pelos colaboradores.

As 10 empresas mais admiradas pelos colaboradores

Magazine Luiza O Boticario Leroy Merlin Assaí Lojas Cem Riachuelo Decathlon Sonda Supermercados Atacadão Lojas Leader