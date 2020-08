Após fraude de 1,9 bilhão de euros, sócio da Wirecard pode estar morto

Um escândalo que assume aspectos cada vez mais sombrios. Christopher Bauer, sócio responsável por boa parte dos supostos lucros da Wirecard, pode estar morto. A morte teria acontecido um mês após as autoridades das Filipinas anunciarem que estavam investigando o executivo e sua esposa, Belinda Bauer, pelo colapso financeiro da empresa de meios de pagamento. De acordo com o jornal Financial Times, o falecimento foi registrado em um cartório de Manila na semana passada.

Ainda segundo informações do FT, o casal era dono da PayEasy Solutions desde 2017, uma processadora de cartões que respondeu por quase 300 milhões de euros dos 2 bilhões de euros que a Wirecard faturou em 2018. Um documento visto pelo Financial Times mostra que a Wirecard até o final do ano passado havia concedido 260 milhões de euros em empréstimos à PayEasy.

A Wirecard quebrou em junho ao anunciar que o dinheiro que deveria estar em suas contas de garantia nas Filipinas — equivalente a 1,9 bilhão de euros — simplesmente não existia. Também divulgou que a operação de subsidiárias na Ásia, que inclui a PayEasy, foi maquiada.

Menardo Guevarra, secretário de Justiça filipino, disse ao FT que “tinha de determinar primeiro se a pessoa falecida é a mesma pessoa que está sendo investigada.” Dependendo da resposta, ele disse que poderá ser necessária uma investigação mais aprofundada sobre a morte.

Essa suspeita é reforçada pelas postagens em redes sociais da família Bauer. Em 27 de julho, Belinda postou uma imagem de uma fita preta no Facebook e, dois dias depois, sua filha colocou uma foto de uma urna com o nome de seu pai. Além disso, a família de Bauer publicou em 1º de agosto um aviso de morte em um jornal regional em Hesse, na Alemanha, onde os pais dele moram.