Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Após compra nos EUA, startup do Brasil quer conectar o mundo inteiro

A operação reforça a estratégia da empresa brasileira de tecnologia de acelerar sua expansão global com foco em automação e inteligência artificial

Rodrigo Bernardinelli, CEO da Digibee: "A aquisição foi uma oportunidade para acelerar nossa entrada no mercado americano" (Digibee/Divulgação)

Rodrigo Bernardinelli, CEO da Digibee: "A aquisição foi uma oportunidade para acelerar nossa entrada no mercado americano" (Digibee/Divulgação)

Karla Dunder
Karla Dunder

Freelancer

Publicado em 12 de novembro de 2025 às 09h00.

A corrida por integração inteligente entre sistemas ganhou um novo capítulo no mercado global de tecnologia. À medida que empresas buscam automatizar fluxos de dados e aplicar inteligência artificial em processos corporativos, a competição por soluções de integração — conhecidas como iPaaS, ou plataformas de integração como serviço — vem se acirrando.

É nesse cenário que a brasileira Digibee dá um passo estratégico: a startup que integra diferentes softwares e soluções empresariais com ajuda de computação em nuvem anuncia nesta quarta-feira, 12, a aquisição da Vertify, empresa norte-americana especializada em automação de Revenue Operations (operações de receita). O valor da transição não foi divulgado.

O movimento marca a primeira compra da Digibee e reforça sua aposta na expansão internacional, especialmente nos Estados Unidos.

A incorporação acontece em um momento de retomada de crescimento e reestruturação do modelo de negócios da companhia, que passou a cobrar pelo uso efetivo de sua plataforma — e não mais por assinatura. “A aquisição da Vertify foi uma oportunidade que encontramos para acelerar a entrada da Digibee no mercado americano”, afirma Rodrigo Bernardinelli, CEO e cofundador da Digibee.

O executivo explica que a Vertify já atendia cerca de 100 clientes nos EUA e possuía uma forte parceria com a Adobe. “Eles operam em um caso de uso muito específico, a integração multi-CRM. Isso nos permite entrar em projetos relevantes e expandir para outros casos de uso a partir daí”, diz Bernardinelli.

A meta agora é consolidar as operações nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos, onde a Digibee participa da construção do sistema de open banking, o modelo de compartilhamento seguro de dados financeiros.

Como a Digibee foi criada

Fundada em 2017 por Rodrigo Bernardinelli, Peter Kreslins e Vitor Souza, a missão da Digibee é integrar sistemas diferentes de cada empresa, sejam eles em computação em nuvem ou em servidores físicos — o que inclui aplicativos, dispositivos, servidores de outras empresas, entre outras coisas.

A proposta é colocar na mesma página servidores até então desconectados, acelerando a tomada de decisões ao unir diferentes verticais do negócio, da operacional à financeira.

O modelo evoluiu para um formato de precificação por consumo, que cobra apenas quando há tráfego na plataforma. Esse modelo flexível impulsionou o crescimento após um período de reestruturação em 2024.

A trajetória de expansão da companhia foi viabilizada por dois grandes aportes: 25 milhões de dólares em 2022, liderados pelo SoftBank, e 300 milhões de reais em 2023, liderados pelo Goldman Sachs. Hoje, a Digibee executa mais de 4 bilhões de transações por mês e atende grandes empresas como Itaú, Carrefour, Assaí, Marfrig, Gol, Vivo e Bauducco.

A aquisição da Vertify

A Vertify, fundada no Texas, atua em automação de integrações voltadas a operações de receita. Sua base de clientes inclui nomes como Johns Hopkins University, FreedomPay e Wolters Kluwer. A empresa também mantém parcerias com Adobe e Salesloft, que serão mantidas sob o guarda-chuva da Digibee.

Com a aquisição, a Digibee passa a incorporar a carteira de clientes e o time da Vertify, incluindo Wayne Lopez, CEO e cofundador da empresa, que assume o cargo de Head of Strategic Growth and Integration na operação global. “A unificação das duas marcas abre novas oportunidades de crescimento e fortalece nossa entrega de valor”, afirmou Lopez, em comunicado.

Bernardinelli reforça que a transição dos clientes está sendo conduzida de forma segura e transparente. “A migração já está em andamento, e o feedback tem sido extremamente positivo”, diz.

Planos e desafios

A integração entre Digibee e Vertify representa mais do que uma expansão geográfica: é uma aposta em integrações inteligentes com inteligência artificial embutida. A plataforma passará a incluir agentes automatizados que otimizam fluxos e ampliam a eficiência dos processos de RevOps.

Para Bernardinelli, a IA amplia o potencial de negócios da empresa. “A IA traz para a Digibee uma oportunidade de mercado significativamente maior do que aquela que existia na época da fundação. Nosso papel é orquestrar sistemas, garantindo governança e segurança de dados”, afirma.

O desafio, agora, é escalar a operação em um mercado competitivo e sofisticado como o americano. A previsão da companhia é que, em 2026, metade das novas vendas venha de operações internacionais.

Com a Vertify incorporada, a Digibee dá um salto de escala. O movimento também cria uma ponte entre Brasil e Estados Unidos para o desenvolvimento de soluções corporativas com base em IA e automação de dados.

Bernardinelli aposta na consolidação da marca globalmente. “A aquisição reforça nossa posição como uma das plataformas mais robustas de integrações inteligentes do mundo”, afirma.

A Digibee, agora com presença reforçada em dois polos estratégicos — Américas e Oriente Médio —, busca se firmar como uma empresa brasileira de tecnologia com atuação global, pronta para disputar espaço com gigantes do setor.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:StartupsFusões e Aquisições

Mais de Negócios

Eles entraram no radar do Google usando IA para evitar fraudes na saúde

Quais são e quanto faturam os maiores supermercados do Rio de Janeiro

Quais são e quanto faturam os 10 maiores supermercados do Paraná

Quais são os 10 maiores supermercados de Santa Catarina? Veja quanto faturam

Mais na Exame

Carreira

IA que se parece com você? Conheça a startup que está revolucionando a inteligência artificial

Esporte

De Vini Jr. a Militão: quanto vale a Seleção Brasileira convocada por Ancelotti

Exame IN

Fim do 'shutdown' não resolve apagão de dados, diz Meera Pandit, do JP Morgan

ESG

Adaptação começa travada na COP30: países querem adiar definição de indicadores