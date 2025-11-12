Após compra nos EUA, startup do Brasil quer conectar o mundo inteiro

A corrida por integração inteligente entre sistemas ganhou um novo capítulo no mercado global de tecnologia. À medida que empresas buscam automatizar fluxos de dados e aplicar inteligência artificial em processos corporativos, a competição por soluções de integração — conhecidas como iPaaS, ou plataformas de integração como serviço — vem se acirrando.

É nesse cenário que a brasileira Digibee dá um passo estratégico: a startup que integra diferentes softwares e soluções empresariais com ajuda de computação em nuvem anuncia nesta quarta-feira, 12, a aquisição da Vertify, empresa norte-americana especializada em automação de Revenue Operations (operações de receita). O valor da transição não foi divulgado.

O movimento marca a primeira compra da Digibee e reforça sua aposta na expansão internacional, especialmente nos Estados Unidos.

A incorporação acontece em um momento de retomada de crescimento e reestruturação do modelo de negócios da companhia, que passou a cobrar pelo uso efetivo de sua plataforma — e não mais por assinatura. “A aquisição da Vertify foi uma oportunidade que encontramos para acelerar a entrada da Digibee no mercado americano”, afirma Rodrigo Bernardinelli, CEO e cofundador da Digibee.

O executivo explica que a Vertify já atendia cerca de 100 clientes nos EUA e possuía uma forte parceria com a Adobe. “Eles operam em um caso de uso muito específico, a integração multi-CRM. Isso nos permite entrar em projetos relevantes e expandir para outros casos de uso a partir daí”, diz Bernardinelli.

A meta agora é consolidar as operações nos Estados Unidos e nos Emirados Árabes Unidos, onde a Digibee participa da construção do sistema de open banking, o modelo de compartilhamento seguro de dados financeiros.

Como a Digibee foi criada

Fundada em 2017 por Rodrigo Bernardinelli, Peter Kreslins e Vitor Souza, a missão da Digibee é integrar sistemas diferentes de cada empresa, sejam eles em computação em nuvem ou em servidores físicos — o que inclui aplicativos, dispositivos, servidores de outras empresas, entre outras coisas.

A proposta é colocar na mesma página servidores até então desconectados, acelerando a tomada de decisões ao unir diferentes verticais do negócio, da operacional à financeira.

O modelo evoluiu para um formato de precificação por consumo, que cobra apenas quando há tráfego na plataforma. Esse modelo flexível impulsionou o crescimento após um período de reestruturação em 2024.

A trajetória de expansão da companhia foi viabilizada por dois grandes aportes: 25 milhões de dólares em 2022, liderados pelo SoftBank, e 300 milhões de reais em 2023, liderados pelo Goldman Sachs. Hoje, a Digibee executa mais de 4 bilhões de transações por mês e atende grandes empresas como Itaú, Carrefour, Assaí, Marfrig, Gol, Vivo e Bauducco.

A aquisição da Vertify

A Vertify, fundada no Texas, atua em automação de integrações voltadas a operações de receita. Sua base de clientes inclui nomes como Johns Hopkins University, FreedomPay e Wolters Kluwer. A empresa também mantém parcerias com Adobe e Salesloft, que serão mantidas sob o guarda-chuva da Digibee.

Com a aquisição, a Digibee passa a incorporar a carteira de clientes e o time da Vertify, incluindo Wayne Lopez, CEO e cofundador da empresa, que assume o cargo de Head of Strategic Growth and Integration na operação global. “A unificação das duas marcas abre novas oportunidades de crescimento e fortalece nossa entrega de valor”, afirmou Lopez, em comunicado.

Bernardinelli reforça que a transição dos clientes está sendo conduzida de forma segura e transparente. “A migração já está em andamento, e o feedback tem sido extremamente positivo”, diz.

Planos e desafios

A integração entre Digibee e Vertify representa mais do que uma expansão geográfica: é uma aposta em integrações inteligentes com inteligência artificial embutida. A plataforma passará a incluir agentes automatizados que otimizam fluxos e ampliam a eficiência dos processos de RevOps.

Para Bernardinelli, a IA amplia o potencial de negócios da empresa. “A IA traz para a Digibee uma oportunidade de mercado significativamente maior do que aquela que existia na época da fundação. Nosso papel é orquestrar sistemas, garantindo governança e segurança de dados”, afirma.

O desafio, agora, é escalar a operação em um mercado competitivo e sofisticado como o americano. A previsão da companhia é que, em 2026, metade das novas vendas venha de operações internacionais.

Com a Vertify incorporada, a Digibee dá um salto de escala. O movimento também cria uma ponte entre Brasil e Estados Unidos para o desenvolvimento de soluções corporativas com base em IA e automação de dados.

Bernardinelli aposta na consolidação da marca globalmente. “A aquisição reforça nossa posição como uma das plataformas mais robustas de integrações inteligentes do mundo”, afirma.

A Digibee, agora com presença reforçada em dois polos estratégicos — Américas e Oriente Médio —, busca se firmar como uma empresa brasileira de tecnologia com atuação global, pronta para disputar espaço com gigantes do setor.