Ele fatura milhões com software que acaba com burocracia fiscal em segundos

A Emiteaí nasceu para resolver um dos maiores problemas da logística brasileira. O transporte de cargas depende da emissão de documentos fiscais que precisam ser gerados com rapidez e sem erros.

A empresa criou um software que conecta transportadoras, embarcadoras e e-commerces e permite que esses documentos sejam emitidos em até um minuto.

"A plataforma torna o processo mais seguro e reduz gargalos que atrasam entregas e aumentam custos", diz o CEO Ewerton Caburon.

Ele conhece o setor de perto. Antes de empreender, passou anos no segmento logístico como diretor-executivo de operações. Foi nesse ambiente que percebeu a dificuldade enfrentada por transportadoras e embarcadoras em todo o país.

A emissão fiscal era lenta, dependente de sistemas antigos e pouco integrados, o que criava filas, atrasos e processos manuais.

A partir dessas experiências, Ewerton decidiu criar, ao lado dos colegas Alan Knetsch, Wellington de Lucena e Marco Cabral, uma plataforma digital que acelerasse e simplificasse tudo isso.

A ideia tomou forma em 2020 quando os quatro perceberam que as dores eram praticamente as mesmas em qualquer operação logística. Todos precisavam emitir documentos com rapidez e segurança, mas a tecnologia disponível era ultrapassada.

Os quatro já tinham trabalhado juntos e vinham discutindo caminhos para modernizar esse processo. Depois de oito meses de desenvolvimento, a Emiteaí finalmente saiu do papel.

Emiteaí ganha protagonismo no setor

Com sede em Blumenau (SC), a empresa conta com 63 colaboradores. A plataforma já processou mais de 480 milhões de documentos fiscais desde a criação, o equivalente a quase 4% de tudo que foi emitido no Brasil nos últimos 18 anos. A base atual tem 123 clientes de diferentes portes e deve fechar o ano com 133 empresas.

O desempenho chamou atenção. Pelo segundo ano consecutivo, a logfintech foi reconhecida no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025, o maior anuário de empreendedorismo do país.

A empresa ficou na 30ª colocação entre 177 companhias com faturamento entre 5 e 30 milhões de reais. Em 2024, registrou uma receita operacional líquida de 6,9 milhões de reais, alta de 113% na comparação com o ano anterior.

Startup catarinense quer dobrar carteira de clientes

Hoje, a Emiteaí atua em três principais frentes. A primeira é a gestão de documentos, que envolve toda a emissão fiscal. A segunda é a gestão financeira, com automação de pagamentos. A terceira é a gestão operacional, que une procedimentos como roteirização, integração com pedágios e administração de motoristas agregados.

"A ideia é centralizar tudo em um único software para simplificar o dia a dia de quem transporta mercadorias", reforça.

A Emiteaí planeja um salto para 2026, conta Ewerton. A meta é dobrar a carteira e chegar perto de 270 clientes. A empresa também se prepara para assumir a logística internacional de uma companhia chinesa que já opera no Brasil e integra sua base de clientes.

Além disso, dois novos produtos serão lançados no próximo ano. Um deles, o único que o executivo pode adiantar, é voltado para embarcadores, uma área que ainda recebe pouca atenção no mercado, mas que vem ganhando relevância. Segundo ele, a solução já foi testada com alguns clientes e o retorno foi positivo.

A empresa quer expandir ainda sua presença em transportadoras, operadores logísticos, indústria, varejo e marketplaces, oferecendo soluções específicas para cada segmento.

A plataforma deve se tornar mais analítica, usando dados para gerar previsões e apoiar decisões dos clientes. Mais integrações com sistemas e ERPs também estão no radar.

O futuro do negócio

Desde o início da operação, tanto o mercado quanto a própria empresa mudaram bastante. Nos primeiros anos, o crescimento foi acelerado, já que o setor ainda era pouco automatizado e havia uma demanda reprimida. O foco estava em validar o produto e atender empresas em busca de digitalização.

Agora, o cenário é outro. "Os clientes estão mais digitalizados e as operações se tornaram mais complexas, o que exige governança, processos claros, integrações profundas e foco contínuo na qualidade", reflete Ewerton.

Segundo o executivo, o Brasil vive um momento de forte aceleração em digitalização logística e automação fiscal.

Esse avanço acontece em meio ao crescimento do e-commerce, à necessidade de mais eficiência e à maior exigência por conformidade.

Nesse ambiente, a Emiteaí deixa de ser apenas uma plataforma operacional e passa a fazer parte da infraestrutura tecnológica do setor.

"O momento é de consolidação e de ampliação de protagonismo, com a empresa ganhando relevância em um mercado que exige agilidade, precisão e escalabilidade."

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024. A análise considerou negócios com faturamento anual entre 2 milhões e 600 milhões de reais.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros. Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.