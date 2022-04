ANS anula venda da carteira da Amil

A ANS decidiu nesta sexta-feira anular a autorização para que a operadora de planos de saúde Amil transferisse sua carteira de beneficiários com planos individuais para operadora APS.

Com isso, a agência determina que a APS transfira a carteira, que tem cerca de 340 mil beneficiários, de volta à Amil. A decisão ainda anula o contrato firmado entre Amil e o grupo de investidores interessado em adquirir a carteira, que inclui as empresas Firod Capital, Seferin & Coelho e o executivo Henning Von Koss.

De acordo com a agência, a devolução da carteira da APS para a Amil "seguirá um rigoroso cronograma estabelecido pela ANS, com todas as formalidades e etapas que são normalmente seguidas nos processos de transferência de carteira, de modo que ocorra de maneira transparente e ordenada".

Amil e APS têm um prazo de cinco dias úteis para fazer a anulação do contrato de cessão da carteira. As operadoras também têm o prazo de 20 dias úteis para comunicarem a reintegração da carteira a todos os beneficiários. O conumicado deverá ser feito de forma individual e também com publicação em jornal de grande circulação.

A ANS afirma que a decisão de anular a autorização para transferência da carteira foi tomada após a constatação de que a APS não seria capaz de administrar de maneira autônoma a carteira adquirida colocando em risco a continuidade e qualidade da assistência à saúde dos consumidores vinculados.