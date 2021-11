Americanas vê lucro disparar e atingir R$ 241 milhões no 3º trimestre

A Americanas divulgou nesta quinta-feira lucro líquido de 240,6 milhões de reais valor, forte alta ante os 36 milhões do mesmo período de 2020, quando se inclui na conta efeitos tributários na base de cálculo do PIS/Cofins.

Excluindo este efeito, o resultado recorrente da companhia na realidade foi um prejuízo de 6 milhões de reais. Analistas, em média, esperavam que a companhia tivesse prejuízo líquido de 12,6 milhões de reais entre julho e o fim de setembro, segundo dados da Refinitv.

A Americanas, resultado da fusão dos ativos da Lojas Americanas com a controlada B2W, teve crescimento de venda bruta total no conceito GMV de 12,9 bilhões de reais no trimestre passado, expansão de 23,8% sobre o mesmo período do ano passado.

A concorrente Via divulgou na noite da véspera um crescimento de GMV total de 5,7% no trimestre, pressionado pela queda de 14,3% no desempenho de lojas físicas, enquanto as vendas digitais, tiveram um crescimento de 34,7%.

A Americanas apurou um resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de 743 milhões de reais no terceiro trimestre, praticamente estável ano a ano. A margem, porém, caiu 2,5 pontos, para 11,8%. Analistas, segundo a Refinitiv, esperavam Ebitda de 604,5 milhões de reais para a companhia no período.

A receita líquida cresceu 21,5% no período, para cerca de 6,3 bilhões de reais. A companhia terminou setembro com uma posição de caixa líquido de 3 bilhões de reais.

