Americanas compra plataforma digital literária Skoob

A Americanas S.A. anuncia a aquisição da Skoob Books 3D Serviços de Internet Ltda. (“Skoob”), a maior plataforma digital de conteúdo para leitores do país, com mais de 8 milhões de usuários em sua rede social. A transação foi realizada por meio da IF Capital Ltda., área de inovação e aquisições da Americanas S.A..

Segundo a companhia, a intenção é oferecer a melhor experiência de consumo com ainda mais conteúdo, além de promover a conexão de milhões de leitores e consumidores a fornecedores e lojistas parceiros da plataforma digital da Americanas.

Lançada em 2009, a Skoob proporciona experiência literária digital, por meio de uma plataforma que oferece diversas funcionalidades. Entre elas, está uma biblioteca virtual que permite a organização de leituras atuais, concluídas e futuras, acesso a resenhas e avaliação de obras, além de interação entre leitores, editoras e autores. A plataforma e o app permitem interatividade com outras redes sociais e sites de e-commerce, através de um programa de afiliados.

Os mais de 8 milhões de usuários estão, majoritariamente, na faixa etária de 16 a 34 anos e já realizaram mais de 45 milhões de avaliações de obras na plataforma. As avaliações funcionam como alavancas de vendas, aumentando em até 40% a conversão da categoria de livros.

Este segmento do e-commerce brasileiro se destaca como porta de entrada de novos clientes, com um CAC (custo de aquisição de cliente) 3,6 vezes menor que a média e uma frequência de compra 50% maior que a média.

“A aquisição é um movimento estratégico da Americanas S.A. para ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes. A Skoob soma conteúdo e conhecimento do universo literário para as nossas marcas, principalmente Americanas e Submarino, estimulando o engajamento dos clientes com informação qualificada a partir de recomendações relevantes de leitores frequentes", diz Marcio Cruz, CEO da plataforma digital da Americanas S.A..

Segundo o executivo, a consequência é o alcance de novos clientes e o aumento da recorrência de compras no e-commerce que já conta com mais de 49 milhões de clientes ativos.

O investimento da Americanas S.A. no mercado literário – segmento que já vendeu quase 32 milhões de exemplares entre janeiro e agosto deste ano e registrou crescimento de 40% no mesmo período - também está em linha com uma atuação já ativa da companhia nos campos da cultura e da educação, em projetos sociais como Livros nas Praças e a participação em Bienais de Livro, por exemplo.