Ambev cede em meio à queda na produção e suspensão de carnaval

Por Vinícius Andrade e Patricia Lara, da Bloomberg

As ações da cervejaria Ambev caem pela oitava sessão em São Paulo nesta quinta-feira, a mais longa seqüência de baixas desde junho passado, em meio a dados que mostram queda na produção e com vários anúncios de suspensão de carnavais de rua em cidades do país para conter a propagação de Covid-19.

Morgan Stanley sinalizou para uma queda na produção de bebidas alcoólicas do Brasil em novembro, citando dados do IBGE, que apontaram recuo de 11% em relação ao mesmo mês do ano passado. “Os dados nos surpreenderam negativamente” considerando a recuperação do chamado canal on-trade, que inclui bares, restaurantes e eventos, segundo escreveu o analista Ricardo Alves em um relatório.

No início desta semana, a cidade do Rio de Janeiro anunciou o cancelamento dos blocos de carnaval pelo segundo ano consecutivo. São Paulo, Recife e Olinda fizeram o mesmo. “Cancelamento de carnavais de rua pesa em Ambev: menos consumo, menos faturamento na rua”, disse Felipe Vella, analista de renda variável da Ativa Investimentos.

O país celebra o carnaval nos dias 28 de fevereiro e 1 de março. O Brasil registrou o maior número de casos diários de Covid-19 desde 30 de setembro, segundo dados compilados pela Bloomberg. Foram registrados 27.267 nas últimas 24 horas, elevando o total de casos para 22.351.104, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados em 5 de janeiro. Estados e o Distrito Federal aplicaram 330.104.936 doses da vacina contra a Covid-19, de acordo com os últimos dados locais.