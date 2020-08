Amazon lança projeto contra produtos falsificados no Brasil

A Amazon anunciou nesta terça-feira a ampliação do programa “Project Zero”, que ajuda a identificar produtos falsificados em sua plataforma, para sete novos países, incluindo o Brasil.

O Project Zero, criado no ano passado, também foi lançado na Austrália, Holanda, Arábia Saudita, Cingapura, Turquia e nos Emirados Arábes Unidos, totalizando 17 países em que o programa está ativo.

A iniciativa busca identificar de forma automatizada, através da tecnologia de aprendizado de máquina, potenciais produtos falsificados na plataforma da Amazon.

“A Amazon está comprometida em proteger nossos clientes e as marcas com as quais colaboramos em todo o mundo”, disse o vice-presidente de confiança ao cliente e suporte ao parceiro da Amazon, Dharmesh Mehta, em nota.