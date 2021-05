Amaro lança coleção de roupas para todos os gêneros

A varejista Amaro deixa de vender apenas roupas femininas e lança uma linha com peças para todos os gêneros. Disponíveis no site, app e lojas, a novidade visa ampliar o portfólio próprio de moda e desmistificar estereótipos de gênero.

O que os empreendedores de sucesso têm em comum? Inovação é a chave de 2021. Fique por dentro em nosso curso exclusivo

A iniciativa faz parte de um pilar da companhia, que foca em diversidade e inclusão ao promover todos os tipos de beleza, raça, orientação sexual e equidade de gênero. Na comunicação, a Amaro priorizou focar na expressão de estilo de cada um, optando por usar o termo "para todos os gêneros" ao invés de "sem gênero". A ideia por trás da escolha foi ampliar a sensação de inclusão.

As 15 peças disponibilizadas variam entre camisas de manga longa e curta, bermudas e calças de alfaiataria, calças jeans, moletons, camisetas lisas e macacões. Os tecidos alternam entre tricoline, malha de algodão, jeans e alfaiatarias, e, de acordo com a Amaro, com modelagens pensadas para diferentes tipos de corpos. A cada trimestre uma nova leva de produtos entrará no catálogo da marca, somando novidades à linha.

"Hoje as variações da AMARO compreendem do EPP ao EGG / (34 ao 48), e seguem assim na nova linha. Além disto, 85% do nosso mix de produtos está disponível em todos os tamanhos e estamos trabalhando para aumentar esse número cada vez mais, até chegar em 100%. Entendemos que esta novidade é mais um passo para que as pessoas se sintam confortáveis com suas escolhas e seu estilo, sem amarras sociais.”, explica Denise Door, diretora de marketing da Amaro.

Em março, a empresa anunciou o novo posicionamento como marca de lifestyle com expansão além da moda, nas categorias de beleza, bem-estar e casa. Segundo a marca, a mudança foi inspirada por consumidores, com itens que se encaixam em diferentes momentos do dia a dia de seus clientes.

Como os negócios das empresas no Brasil impactam a sua vida? Assine EXAME e descubra