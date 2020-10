Além dos selinhos: Pão de Açúcar e RaiaDrogasil lançam programa de pontos

Duas grandes varejistas brasileiras acabam de lançar um programa de fidelidade por pontos que reúne mais de 60 milhões de clientes. A Stix, criada pelo Grupo Pão de Açúcar e pela RaiaDrogasil, irá reunir os programas de fidelidade que já existem nas varejistas e pode incluir ainda mais parceiros no futuro.

A Stix opera como uma carteira única de pontos em rede de atuação nacional, que atualmente conta com Extra, Pão de Açúcar, Drogasil e Droga Raia e deve ser expandida em breve. O programa de pontos começou a ser montado a partir de 2019 e lançado agora em outubro.

“A Stix nasceu para ser o ponto de encontro das grandes marcas. Queremos juntos oferecer para os mais de 60 milhões clientes das duas varejistas uma plataforma de pontos com um vasto portfólio de recompensas para os clientes e uma oportunidade única de fidelização para os varejistas”, diz o diretor de marketing da RD-RaiaDrogasil, Vitor Bertoncini.

Os pontos podem ser trocados nas lojas dessas redes, mas também na Etna, L’Occitane au Brésil, Tim, Claro, Oi e Vivo, entre outros. Novos parceiros devem ser adicionados para aumentar as opções de trocas dos clientes. “Nosso modelo de negócios viabiliza um ciclo rápido, onde o cliente tem acesso a um catálogo robusto, que inclui vale compras, produtos ou serviços de alto valor percebido e até fazer doações”, diz Eduardo Leonidas presidente da Stix.

A carteira única de pontos é uma das maiores forças do programa, acreditam as empresas. “Com uma carteira de pontos unificada, o cliente terá mais poder de troca, com um vasto catálogo de prêmios”, afirma Othon Vela, diretor de marketing de Varejo Alimentar do GPA.

O Grupo Pão de Açúcar já tem um programa de fidelidade desde 2000. Também junta pontos por meio de seus aplicativos Pão de Açúcar Mais e Clube Extra que podem ser trocados por prêmios – além dos selinhos. A partir de agora, os clientes desses aplicativos passam a juntar pontos Stix, assim como nas compras feitas nas redes Raia e Drogasil. O Grupo Pão de Açúcar também atua com 122 drogarias, mas acredita que a parceria com a RD não aumenta a concorrência, já que o principal negócio do grupo é o varejo alimentar.