Ajinomoto investe em robôs colaborativos e eleva produtividade

Para otimizar a produção dos temperos Sazon, a fabricante Ajinomoto aposta no ambiente integrado com humanos e robôs de última geração, instalados na fábrica de Limeira, uma das quatro plantas industriais da companhia, localizada no interior de São Paulo.

A instalação dos robôs colaborativos já apresenta resultados. Em três meses, a produtividade do processo de paletização na linha dos temperos aumentou 67%. Em um futuro próximo, a empresa pretende adotar outros recursos, como armazém automatizado e empilhadeiras autônomas. A iniciativa faz parte de uma série de modernizações na Ajinomoto do Brasil alinhadas ao conceito de Indústria 4.0, que abrange inteligência artificial, robótica avançada e internet das coisas (IoT).

Em 2020, para esse processo, o investimento em informatização e robotização aumentou em seis vezes, quando comparado a 2019. "Isto faz parte de um movimento global chamado DX, liderado pela matriz japonesa, em que tanto as fábricas quanto as áreas de negócios estão buscando a transformação do modelo operacional", diz Fabio Misawa, diretor da Ajinomoto do Brasil.

Conhecidos como robôs colaborativos ou cobots, eles lembram braços mecânicos que auxiliam em tarefas de maior precisão. “Além da otimização nos processos, a vantagem é que os aparelhos são monitorados e controlados por pessoas. Eles são versáteis e podem atuar lado a lado com funcionários, sem gerar riscos e reduzindo as chances de acidentes”, diz Misawa.

De acordo com o executivo, os negócios da multinacional no Brasil crescem a cada ano, o que demanda a expansão de linhas nas fábricas e o aumento de turnos. “As soluções tecnológicas chegaram para agregar e realmente facilitar nosso dia a dia, mas não irão substituir o trabalho humano”, afirma Misawa, reforçando que os funcionários envolvidos no setor foram realocados em outras funções.

A tecnologia de robôs colaborativos e sistema automático de paletização têm assinatura do Grupo Cassioli. “Estamos implementando um projeto ambicioso e queremos garantir que essa parceria continue”, diz Alessandro Crema, diretor comercial da Cassioli Brasil.