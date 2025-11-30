Ainda dá tempo: 10 marcas com desconto de Black Friday neste domingo

Quem não conseguiu aproveitar os descontos da Black Friday, que acontece tradicionalmente na última sexta-feira de novembro em todo o mundo, ainda tem tempo.

No Brasil, algumas marcas esticaram o prazo dos descontos até este domingo, 30. E isso vale para as gigantes varejistas: Amazon Brasil, Mercado Livre e Magazine Luiza, por exemplo, seguem com promoções para hoje.

Adidas, Sephora, H&M são outras com ofertas expressivas.

A EXAME separou abaixo 10 marcas que ainda têm promoções de Black Friday neste domingo, numa última oportunidade. Confira:

Amazon Brasil

A Black Friday da Amazon ainda não acabou. Itens como smartphones, kindles, TVs, echo dots e eletrodomésticos continuam com descontos expressivos no site da marca. Há ofertas de até 70%.

Para além dos itens tradicionais, a Amazon também tem itens de supermercado em promoção. Café, papel higiênico e detergente ganharam protagonismo na estratégia da gigante varejista neste ano.

Magazine Luiza

Assim como a Amazon, o Magalu também estendeu promoções da Black Friday para o fim de semana. Com opção de parcelamento em até 21 vezes, o site tem descontos agressivos em eletrodomésticos móveis, como geladeira, máquina de lava-louça, fogão, camas, guarda-roupas, entre outros.

Itens menores, como bebidas, cadeiras gamers, ventiladores, shampoo, condicionador e tênis também estão na lista dos bons descontos.

Mercado Livre

Seguindo a tendência dos demais varejistas, o Mercado Livre também separou ofertas para o último dia do fim de semana. Os principais itens são secadores, sabão, toalhas, mochilas, carregadores portáteis, tênis, fralda, cremes para cabelo e pele, entre outros.

Sephora

Novembro foi um mês de ofertas na Sephora e a varejista de beleza quer prolongar os descontos até o último dia. Neste domingo, os descontos começam na casa dos 20% para produtos de marcas como Shiseido, Rare Beauty, Fenty Beauty, Dior, Nars, entre outros.

Granado

Queridinha do TikTok, a marca de perfumes e produtos para a pele segue com boas promoções ainda neste domingo. Os sabonetes da Phebo estão quase todos pela metade do preço. Algumas das fragrâncias da marca, a de Zimbro, Belo Pomelo e Santalaum, estão com 50% de desconto.

Nespresso

Neste ano, a Nespresso mergulhou de cabeça na Black Friday. Ainda neste domingo, inúmeras promoções de cápsulas estão disponíveis no site. Kits com 200 capsulas e canecas térmicas estão com o melhor preço de 2025.

Outros acessórios também seguem com descontos agressivos. O aeroccino, para fazer leite aerado, teve uma redução de 45% no preço original. As máquinas estão saindo pela metade do preço.

Adidas

Outra marca que abaixou bem os preços na Black Friday — e segue com valores promocionais neste domingo — é a Adidas. A marca de tênis tem chuteiras a partir de R$ 110 e peças de roupa por menos de R$ 80 no site.

H&M

Recém-chegada no Brasil, a H&M não só apostou alto nos descontos para a Black Friday como também os prolongou para o fim de semana. As peças estão com até 60% de desconto no site e alguns dos itens saem por menos de R$ 60.

Netshoes

Quem está em busca de tênis na promoção ainda têm tempo de conferir os preços na Netshoes. Nas compras acima de 599, a loja oferece desconto de R$ 50. Os produtos estão com até 80% de desconto no site.

Tok&Stok

Para fechar a lista, a Tok&Stok também traz inúmeras promoções para decorar a casa gastando menos. A maior parte dos itens da loja está com 60% de desconto, válido para sala estar, cozinha, sala de jantar, quarto, escritório, entre outros.

Há itens de decoração a partir de R$ 5.