Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIANEGÓCIOS EM LUTA

Ainda dá tempo: 10 marcas com desconto de Black Friday neste domingo

Amazon, Mercado Livre, Adidas, Netshoes, Tok&Stok e Sephora são algumas das lojas que estenderam o prazo das ofertas para o fim de semana

Black Friday: veja os principais descontos neste domingo (ArtististGNDphotography/Getty Images)

Black Friday: veja os principais descontos neste domingo (ArtististGNDphotography/Getty Images)

Luiza Vilela
Luiza Vilela

Repórter de Casual

Publicado em 30 de novembro de 2025 às 12h16.

Tudo sobreBlack Friday
Saiba mais

Quem não conseguiu aproveitar os descontos da Black Friday, que acontece tradicionalmente na última sexta-feira de novembro em todo o mundo, ainda tem tempo.

No Brasil, algumas marcas esticaram o prazo dos descontos até este domingo, 30. E isso vale para as gigantes varejistas: Amazon Brasil, Mercado Livre e Magazine Luiza, por exemplo, seguem com promoções para hoje.

Adidas, Sephora, H&M são outras com ofertas expressivas. 

A EXAME separou abaixo 10 marcas que ainda têm promoções de Black Friday neste domingo, numa última oportunidade. Confira:

Amazon Brasil

A Black Friday da Amazon ainda não acabou. Itens como smartphones, kindles, TVs, echo dots e eletrodomésticos continuam com descontos expressivos no site da marca. Há ofertas de até 70%.

Para além dos itens tradicionais, a Amazon também tem itens de supermercado em promoção. Café, papel higiênico e detergente ganharam protagonismo na estratégia da gigante varejista neste ano.

Magazine Luiza

Assim como a Amazon, o Magalu também estendeu promoções da Black Friday para o fim de semana. Com opção de parcelamento em até 21 vezes, o site tem descontos agressivos em eletrodomésticos móveis, como geladeira, máquina de lava-louça, fogão, camas, guarda-roupas, entre outros.

Itens menores, como bebidas, cadeiras gamers, ventiladores, shampoo, condicionador e tênis também estão na lista dos bons descontos.

Mercado Livre

Seguindo a tendência dos demais varejistas, o Mercado Livre também separou ofertas para o último dia do fim de semana. Os principais itens são secadores, sabão, toalhas, mochilas, carregadores portáteis, tênis, fralda, cremes para cabelo e pele, entre outros.

Sephora

Novembro foi um mês de ofertas na Sephora e a varejista de beleza quer prolongar os descontos até o último dia. Neste domingo, os descontos começam na casa dos 20% para produtos de marcas como Shiseido, Rare Beauty, Fenty Beauty, Dior, Nars, entre outros.

Granado

Queridinha do TikTok, a marca de perfumes e produtos para a pele segue com boas promoções ainda neste domingo. Os sabonetes da Phebo estão quase todos pela metade do preço. Algumas das fragrâncias da marca, a de Zimbro, Belo Pomelo e Santalaum, estão com 50% de desconto.

Nespresso

Neste ano, a Nespresso mergulhou de cabeça na Black Friday. Ainda neste domingo, inúmeras promoções de cápsulas estão disponíveis no site. Kits com 200 capsulas e canecas térmicas estão com o melhor preço de 2025.

Outros acessórios também seguem com descontos agressivos. O aeroccino, para fazer leite aerado, teve uma redução de 45% no preço original. As máquinas estão saindo pela metade do preço.

Adidas

Outra marca que abaixou bem os preços na Black Friday — e segue com valores promocionais neste domingo — é a Adidas. A marca de tênis tem chuteiras a partir de R$ 110 e peças de roupa por menos de R$ 80 no site.

H&M

Recém-chegada no Brasil, a H&M não só apostou alto nos descontos para a Black Friday como também os prolongou para o fim de semana. As peças estão com até 60% de desconto no site e alguns dos itens saem por menos de R$ 60.

Netshoes

Quem está em busca de tênis na promoção ainda têm tempo de conferir os preços na Netshoes. Nas compras acima de 599, a loja oferece desconto de R$ 50. Os produtos estão com até 80% de desconto no site.

Tok&Stok

Para fechar a lista, a Tok&Stok também traz inúmeras promoções para decorar a casa gastando menos. A maior parte dos itens da loja está com 60% de desconto, válido para sala estar, cozinha, sala de jantar, quarto, escritório, entre outros.

Há itens de decoração a partir de R$ 5.

Acompanhe tudo sobre:Black Friday

Mais de Negócios

A Corrida Cognitiva: quando o desafio não é usar IA, mas pensar com ela

Eles têm 25 anos e resolvem a 'treta' entre líderes e a Geração Z

Ele aportou R$ 50 milhões para criar um clube que virou referência em SP

Black Friday: e-commerce fatura R$ 4,76 bi e cresce 11% ante 2024

Mais na Exame

Negócios

A Corrida Cognitiva: quando o desafio não é usar IA, mas pensar com ela

Future of Money

Novembro no vermelho: e agora, bitcoin?

Esporte

Qual o salário do Filipe Luís, técnico campeão da Libertadores?

ESG

Na COP30 em Belém, o multilateralismo encontra seu segundo fôlego