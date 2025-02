Educação como benefício democratiza estudo e atrai grandes empresas

Sempre dinâmico, o ambiente dos negócios tem vivido um período de mudanças ainda mais aceleradas desde a pandemia. Novos modelos de trabalho, o avanço da inteligência artificial e questões como as boas práticas em meio ambiente, social e governança (ESG) são alguns tópicos que se tornaram importantes para as empresas. E, claro, essas mudanças também refletem no mercado de trabalho.

Se, para as empresas, a adaptação a essa transformação – em uma velocidade recorde – é um desafio de gestão, para os profissionais, a necessidade de atualização aparece como um fator urgente. De acordo com o Relatório Futuro dos Empregos 2025 , realizado pelo Fórum Econômico Mundial, 59% da força de trabalho global precisará de “requalificação ou aprimoramento das habilidades” até 2030. Ainda segundo o documento, “há uma necessidade urgente de estratégias apropriadas de requalificação e atualização de qualificações" dos profissionais.

No caso do Brasil, um estudo conduzido pela consultoria ManpowerGroup aponta que 80% dos empregadores já encontram dificuldades para contratar profissionais com as habilidades que precisam. Já segundo projeção da Confederação Nacional da Indústria (CNI), o país precisa formar 2,2 milhões de novos profissionais e requalificar 11,8 milhões. Ao todo, são 14 milhões de trabalhadores que precisarão passar por qualificação até 2027 para atender à demanda da indústria nacional.

Neste contexto, para além de ações do poder público, o investimento das empresas em educação para os seus colaboradores não apenas garante o bom desempenho, crescimento profissional e motivação de suas equipes, mas também contribui para a diminuição desse gap educacional.

“Sabemos que em países como o Brasil, com tantas complexidades, apenas o poder público não consegue resolver tudo. Por isso, o setor privado tem o papel tão importante de promover o incentivo à educação de qualidade, visando a evolução do mercado de trabalho. Muitas vezes, a única coisa que uma pessoa precisa é ter acesso a uma oportunidade que vai funcionar como um trampolim para a sua carreira”, analisa Joca Oliveira, CEO da Unico Skill.

Uma necessidade básica

Desenvolver uma solução que tem como foco democratizar o acesso à educação de qualidade, portanto, foi uma ideia natural para a Unico Skill diante dos desafios do mercado profissional. A empresa criou o primeiro benefício de educação ilimitada do país, que funciona exatamente como o nome sugere: um “vale-educação” oferecido por empresas aos seus colaboradores.

“Encaramos a educação da mesma forma que a saúde e a alimentação: como uma necessidade básica que também precisa de um benefício como suporte. E os profissionais também veem dessa forma, uma vez que a maioria das pesquisas aponta a educação como a terceira necessidade básica mais buscada pelos colaboradores das empresas,” explica o CEO.

Extensão familiar

Com valores a partir de R$ 90 por mês, a Unico Skill oferece quatro opções de plano para os empregadores, que podem ser personalizados de acordo com as necessidades de evolução de cada empresa e dos colaboradores. Todos os modelos, porém, possuem opções de graduação e pós-graduação, idiomas, mentorias e cursos livres. São mais de 16 mil cursos em mais de 77 instituições de ensino, como FIA, FGV, Ibmec, MBA Esalq-USP, Cellep, Coursera, entre outras

Todos os pacotes ainda disponibilizam a opção de extensão para familiares. Ou seja, no mesmo esquema dos contratos de saúde que permitem colocar dependentes, o benefício de educação ilimitada possibilita ao colaborador incluir cônjuges ou filhos, que também podem estudar gratuitamente.

“Muitas vezes, um pai ou mãe pode não querer fazer uma aula, até mesmo por cansaço ou falta de tempo, pois sabemos a realidade dos brasileiros. Ainda assim, o benefício pode ser utilizado por um dependente, como um filho”, explica Oliveira.

Investimento no Brasil

A proposta já chamou a atenção de players de diferentes setores do mercado. Na lista de clientes da Unico Skill estão nomes como Nestlé, Heineken, Natura, Banco BMG, Nomad e Pague Menos.

A Pague Menos, aliás, é a primeira rede farmacêutica a se tornar parceira da Unico Skill, disponibilizando o benefício para 100% de seus mais de 26 mil colaboradores, incluindo dependentes. Em menos de um mês de parceria, mais de 1,2 mil colaboradores já começaram a estudar por meio da plataforma.

Segundo Rosi Purceti Balabram, vice-presidente de gente, sustentabilidade e estratégia da Pague Menos, a intenção é transformar a realidade dos colaboradores e seus familiares para que possam crescer profissionalmente.

“Ao oferecer educação acessível e inclusiva, fortalecemos nosso papel como agentes de mudança social e capacitamos as pessoas a alcançarem todo o seu potencial na Pague Menos, incluindo outras carreiras. É uma movimentação alinhada com nossa estratégia de negócios, pois entendemos que à medida que a companhia avança, precisamos contar com pessoas qualificadas para assumirem desafios ainda maiores”, avalia a executiva.

A Nestlé, maior empresa de alimentos e bebidas do mundo, é outro gigante que aposta na educação como ferramenta de crescimento profissional e pessoal de seus colaboradores. Para Maria Izabel Azevedo, diretora de talento e cultura da companhia, o lifelong learning (“aprendizado contínuo”) é essencial não apenas para a qualificação individual, mas para o fortalecimento da empresa como um todo. Por isso, eles fizeram uma parceria com a Unico Skill na criação do programa Talent Hub, que adota uma estratégia de personalização, unificada e em larga escala para treinamento e desenvolvimento de seus colaboradores.

“Todas essas capacitações, treinamentos e desenvolvimento de nossas pessoas são a base para alavancar o crescimento de nossas pessoas dentro da empresa, proporcionando inúmeras possibilidades de carreira”, destaca Maria Izabel. “O desenvolvimento é a alavanca desses profissionais para um novo nível de maturidade e capacidade de, inclusive, abraçar novos desafios de carreira dentro da empresa”, completa.

Segundo Oliveira, em comum essas empresas possuem lideranças que têm uma visão de futuro, que se interessam por mudanças e não querem manter-se estáticas.

"Essas empresas entendem que a educação é um motor de crescimento para o negócio e que também vai gerar resultados positivos para o Brasil" Joca Oliveira, CEO da Unico Skill

O Banco BMG, primeiro banco do Brasil a adotar o benefício educacional ilimitado para seus colaboradores, enxerga o programa como um diferencial para atrair, reter e desenvolver talentos em um ambiente tão competitivo quanto o mercado financeiro. Até o momento, mais de 1,5 mil colaboradores já começaram a estudar por causa do benefício.

“Escolhemos a Unico Skill como parceira porque ela compartilha da nossa visão de que a educação deve ser transformadora, personalizada e alinhada às necessidades reais do negócio. Além disso, a parceria nos permite oferecer aos nossos colaboradores uma experiência de aprendizado contínuo e relevante, que não só desenvolve habilidades técnicas, mas também fortalece competências comportamentais essenciais para o sucesso no mundo corporativo”, analisa Andrea Milan, diretora de pessoas e ASG do Banco BMG.

Interesse dos colaboradores é alto

A companhia destaca que todos os mais de 70 clientes da Unico Skill tiveram um aumento considerável no número de profissionais que começaram a estudar e se requalificar por terem educação ilimitada como benefício.

Joca Oliveira reforça que muitos deles aproveitam a oportunidade para iniciar uma formação universitária ou começar uma pós-graduação. Tecnologia, Ciência de Dados, Marketing, Comunicação, Economia e Direito estão entre as áreas mais procuradas. Idiomas e cursos livres também têm alta demanda. Segundo a Coursera, uma das maiores plataformas de aprendizagem online do mundo – e parceria da Unico Skill –, o Brasil está em nono lugar globalmente no número total de alunos na plataforma.

Além disso, duas tendências principais surgiram em 2024: a demanda sem precedentes por aprendizagem GenAI e a preferência crescente por conteúdo específico para a função para se preparar para empregos específicos.

Cursos mais usados por beneficiários da Unico Skill em 2024:

Idiomas

Tecnologia e Ciência de Dados

Soft Skills e Desenvolvimento Pessoal

Gestão e Liderança

Estratégia e Planejamento

Marketing e Comunicação

Economia e Finanças

Vendas e Negociação

Certificações em Softwares

Direito

Dados: Unico Skill