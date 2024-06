Adeus, Big Mac? McDonald's não vai mais poder usar nome na Europa; entenda

A disputa jurídica começou em 2017, com a rede irlandesa Supermac's contestando o direito do rival americano de usar o famoso nome. O McDonald's tinha registado a marca em 1996. O Supermac's abriu seus primeiros restaurantes em 1978 e vende hambúrgueres de carne bovina e de frango, além de nuggets.

O Big Mac de carne bovina, como conhecemos no Brasil, continua sendo uma marca registrada exclusiva do McDonald's.

O Tribunal Geral da UE em Luxemburgo julgou que a empresa não apresentou provas suficientes para comprovar seu direito sobre a marca para os sanduíches de frango durante um período de cinco anos nos 27 países do bloco - condição para ter direito à propriedade exclusiva do registro.

A partir de agora, quem for à Europa e pedir o lanche mais famoso do McDonald's pode levar um susto: o Big Mac não "pertence" mais à cadeia de fast food dos EUA . Pelo menos os lanches feitos de frango, versão vendida no Velho Continente.

“As provas apresentadas pelo McDonald's não fornecem nenhuma indicação da extensão do uso da marca em relação a esses produtos, em particular no que diz respeito ao volume de vendas, à duração do período durante o qual a marca foi usada e à frequência de uso”, decidiu o tribunal da UE na quarta-feira.