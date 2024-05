Com inflação nas alturas, redes de fast food acirram guerra por menor preço nos EUA

A guerra das ofertas de refeições das redes de fast food está esquentando nos EUA. Desta vez, a Wendy's está fazendo uma tentativa de alcançar os consumidores cansados da inflação com um pacote de café da manhã de US$ 3. As informações são do Quartz.

Os clientes poderão escolher entre um muffin com bacon, ovo e queijo ou um muffin com salsicha, ovo e queijo. Os sanduíches virão com uma pequena porção de batatas temperadas. Os clientes precisarão fazer o pedido dessa oferta apenas de forma digital.

De acordo com a Wendy's, o horário do café da manhã pode variar e "depende do local específico" em que o cliente está fazendo o pedido. A maioria dos Wendy's começa a servir o café da manhã às 6h30 e termina por volta das 10h30, enquanto os pedidos de entrega na maioria das redes começam às 8h, horário local.

Batendo o McDonald's

A oferta de refeição de US$ 3 da Wendy's vem logo após o McDonald's ter dito na semana passada que lançaria sua oferta de refeição de US$ 5. A promoção deve começar em 26 de junho e durar cerca de um mês.

A promoção da Wendy's ocorre em um momento em que a inflação pressiona os consumidores a reduzirem os gastos, especialmente nas redes de fast food.

Nas últimas semanas, uma série de relatórios de lucros trimestrais de algumas das maiores empresas de alimentos do setor destacou os preços mais altos do cardápio, a escassez de mão de obra, e aumentos salariais