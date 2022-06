ABF Franchising Week começa nesta segunda com série de palestras

Esta reportagem faz parte da newsletter EXAME Desperta. Assine gratuitamente e receba todas as manhãs um resumo dos assuntos que serão notícia.

A 7ª edição da ABF Franchising Week começa nesta segunda-feira, 20, com palestras dos principais líderes e profissionais do setor de franquias. A edição deste ano terá eventos presenciais e online e vai reunir mais de mil palestrantes em 40 horas de conteúdo.

O Seminário Setorial de Food Service vai abrir o evento com uma pesquisa inédita sobre o panorama do segmento em relação a aspectos operacionais, estratégicos e dos desafios e oportunidades do setor.

A programação ainda conta com palestras sobre microfranquias, redes de educação, franquias que atuam fora do Brasil, entre outros. Confira a programação completa aqui.

Levantamento da ABF mostra que o faturamento das redes de franquias cresceu 8,8% no primeiro trimestre frente ao mesmo período do ano passado, para 43,3 bilhões.No acumulado dos últimos doze meses, o crescimento da receita foi de 13,9%, com faturamento de 188,5 bilhões, equivalente ao patamar do período pré-pandemia.

"O momento é de retomada, com um sistema de franquias ainda mais digital. Vivemos também um período de novos desafios, com marcas se reinventando, mais maduras, colocando em prática as lições aprendidas nestes dois anos de pandemia e melhor preparadas para o futuro", afirma André Friedheim, presidente da ABF.

ABF Franchising Week 2022

Data: de 20 a 24 de junho

Local: Expo Center Norte – Salas Cantareira 2º andar

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme – São Paulo (SP)

Informações ao público: eventos@abf.com.br ou (11) 98159-1748

Abf.fw@informa.com ou (11) 98159-1748

Site: https://www.abf.com.br/franchisingweek/