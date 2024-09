"A experiência é a nova moeda": empresário apaixonado por NFL relata o que viu no jogo em São Paulo

Diego Brites Ramos é diretor geral da Teltec Solutions e presidente da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE)

A minha conexão com o futebol americano se iniciou em 1994 com 16 anos de idade quando eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e estudei numa high school do interior do Estado de Kentucky, e atuei uma temporada inteira como Kicker do time de futebol americano da escola, batendo inclusive alguns recordes do campeonato estadual daquele ano.

Depois, graças a atuação da minha empresa que possui parcerias com grandes players de tecnologia como Cisco e Microsoft que fornecem tecnologia para as grandes arenas americanas e para a própria liga NFL, tive oportunidade por diversas vezes de conhecer os bastidores in loco de como essas grandes arenas utilizam da tecnologia para elevar a experiência do fã e aumentar as receitas com vendas de mercadorias, comidas e bebidas antes, durante e após a realização das partidas.

Como entretenimento, já tive a oportunidade também de acompanhar dezenas de jogos ao vivo em diversas cidades americanas, tanto da liga profissonal (NFL) quanto Universitária (NCAA) que é outra grande paixão do americano. Em fevereiro de 2022 tive ainda a oportunidade de conhecer os bastidores e assistir a uma final do Super Bowl realizada em Los Angeles.

Nesses anos todos, aprendi que a experiência e a nova moeda, é um ativo valiosíssimo. Os americanos são especialistas no assunto, e a vinda da NFL para São Paulo fez com que eu e um grupo de amigos viesse de Florianópolis a São Paulo para acompanhar o jogo. Minhas principais impressões do espetáculo:

Pontos positivos:

É de se ressaltar e aplaudir a iniciativa de trazer um grande evento como esse para o Brasil. Me impressionou a quantidade de estrangeiros presentes ao estádio, especialmente dos Estados Unidos. Encontrei inclusive muitos que vieram do estado de Wisconsin, no extremo norte dos Estados Unidos, torcedores, claro, do Green Bay.

Sensação de segurança muito boa. Apesar do estádio ficar longe, o acesso por metrô ajuda muito no deslocamento.

Fizeram algumas interações bacanas com o público utilizando o telão, a exemplo do que os americanos fazem.

O staff no geral foi muito bem. Muitas pessoas trabalhando no evento ajudando a passar orientações gerais.

Jogo da NFL nos Estados Unidos: ainda teremos um longo caminho pela frente para chegarmos ao mesmo padrão de experiência dos americanos (Diego Brites Ramos/Arquivo Pessoal/Divulgação)

Pontos a melhorar:

O estádio careceu muito de infra estrutura tanto física como tecnológica.

A começar que o estádio é pequeno para padrões NFL. Cerca de 47.000 presentes é muito pouco se comparado com os próprios estádios do Eagles e do Packers.

Sem infraestrutura de Wi-Fi. Reclamação geral. Muitas pessoas não conseguiam se comunicar e publicar nas redes sociais a experiência em que estavam vivendo. As redes das operadoras não estavam conseguindo dar conta.

Infraestrutura de cattering uma vergonha. Tempo enorme na fila e já no início faltou cerveja. Depois a cerveja estava quente, somente mais para o final é que conseguiram ofertar cerveja gelada. Opções de comida muito restritas.

Banheiros sujos, mau cheiro e alguns sem torneiras

Pouquíssimas (senão raras) TVs espalhadas pelos espaços do estádio o que compromete a experiência quando você precisa se deslocar para o banheiro ou para o bar e não deseja perder um lance do jogo.

Muitas poltronas quebradas. Pessoas eram obrigadas a ficarem em pé pois tiveram que mover as poltronas quebradas.

A qualidade do som estava muito ruim. Não se entendia direito o que os árbitros falavam e acabou comprometendo o show da Anitta também. Mais um ponto negativo a respeito da experiência.

O gramado também não estava bom. Muito escorregadio. Comprometeu diversas jogadas.

Enfim, valeu pela emoção e experiência de recebermos o primeiro jogo da NFL no Brasil. Ainda fomos agraciados por um belo jogo de futebol, disputado até o último segundo e com muitos touchdowns.

Entretanto para chegarmos a ter uma experiência mais próxima do que temos nos jogos realizados nos Estados Unidos, ainda teremos um longo caminho pela frente.

E a experiência é a nova moeda!!!