A CVM dos EUA pisa no freio das SPAc de autos elétricos

A SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos) está claramente de olho nas SPACs que estão em curso. A startup de veículos elétricos Lucid Group, cujo valor de mercado já ultrapassou o da General Motors neste ano, disse em 6 de dezembro que estava investigando sua fusão de negócios de cheques em branco de apenas cinco meses de existência e projeções fornecidas aos investidores. Essa admissão fez as ações cambalearem.

Foi uma revelação surpresa de uma empresa que é vista como tendo grande potencial na corrida de veículos elétricos. O CEO da Lucid, Peter Rawlinson, veio da Tesla e, em setembro, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos certificou que o Sedã Air da empresa está em condições de percorrer as melhores 520 milhas do mundo com uma única carga. E a Lucid se tornou pública com muito mais credibilidade do que suas colegas novatas de SPACs, Nikola Corp. e Lordstown Motors, que destituíram seus CEOs nos últimos dois anos após investigações da SEC.

Somente no início deste ano, acordos das SPACs – nos quais as empresas abrem o capital por meio de uma fusão com uma empresa formada especificamente para fazer aquisições – estavam entre os investimentos favoritos de Wall Street. Agora existe um escrutínio em todos os lados. A SEC está examinando com mais atenção as transações, especialmente as divulgações financeiras e declarações sobre suas perspectivas como empresas públicas. Enquanto isso, investidores estão buscando mais segurança e optando por não participar de mais fusões. E as ações em muitos dos negócios pós-fusão caíram, outra indicação de que o entusiasmo do mercado está diminuindo. “A noção de que uma SPAC é uma certeza de sucesso é uma fantasia”, diz o professor da Faculdade de Direito da Universidade de Nova York, Michael Ohlrogge. “As pessoas estão percebendo que os negócios que consideravam excelentes não o são.”

Os acordos das SPACs com startups de Veículos Elétricos parecem feitos sob medida para entrar em conflito com os céticos reguladores e investidores. São necessários vários anos para colocar um novo veículo no mercado, e as empresas geralmente dependem dos fabricantes das baterias como peças-chave de sua tecnologia e têm menos experiência do que as montadoras tradicionais no que diz respeito a dinamizar a produção. Atrasos são comuns. Se eles cumprirem as metas de produção – algo que até mesmo a Tesla deixou de cumprir por várias vezes no começo de suas atividades – haverá pouco consenso sobre a rapidez com que os consumidores trocarão os combustíveis tradicionais por plug-ins. Isso torna as previsões de vendas parecidas com um jogo de adivinhação

Embora as ações de carros elétricos sejam os mais novos a sofrerem danos, as ações das SPACs, como um grupo, caíram este ano. O índice IPOX SPAC caiu quase 12%, enquanto o S&P 500 subiu cerca de 25%. Os investidores de varejo inicialmente adotaram as SPACs como uma forma de obter ações de crescimento e, com mais frequência, uma forma de ganhar dinheiro rápido – a última se tornou mais difícil de realizar. No primeiro trimestre, o preço médio das ações de uma empresa SPAC no dia seguinte ao anúncio da fusão era de US$ 15,77. Em novembro, o preço médio era de cerca de US$ 10 por ação, de acordo com o jornal "A Sober Look at SPACs" (Um Sóbrio Olhar Sobre as SPACs), que Ohlrogge escreveu com os professores de Stanford Michael Klausner e Emily Ruan.

Essas ações estão se fixando em cerca de US$ 10 por unidade, valor que os investidores normalmente pagam pelas ações de uma SPAC antes de ela fazer um acordo de fusão. E mais negócios planejados estão sendo reestruturados, diz o índice SPAC Research, que rastreia empresas e atividades de cheques em branco. O site da empresa disse que no terceiro trimestre deste ano, os negócios das SPACs tiveram quase 60% dos acionistas pedindo para resgatar seu capital investido, em vez de manter seu investimento por meio da fusão planejada. Até agora no quarto trimestre, a taxa está acima de 60%. Isso é uma grande mudança em relação ao primeiro trimestre, quando apenas 12% dos acionistas das SPACs pediram a devolução de seu dinheiro.

A SEC claramente está examinando tudo mais de perto. No mesmo dia em que a Lucid revelou a investigação, a Digital World Acquisition, uma SPAC que concordou em se fundir com o Grupo Trump de Mídia e Tecnologia, do ex-presidente Donald Trump, disse que estava sendo investigada pelos reguladores. “A SEC está investindo mais tempo questionando seus representantes oficiais com mais perguntas”, diz Klausner.

Não obstante, algumas dos desastres mais visíveis no mundo das SPACs foram as empresas de veículos elétricos. Os investidores de varejo estavam todos procurando pelo próximo Tesla, que hoje vale US$ 1 trilhão. Agora, muitos tiveram que assumir grandes perdas.

Nikola foi a primeira a ter problemas públicos. A SEC investigou a empresa depois que o vendedor a descoberto, Hindenburg Research, divulgou em setembro de 2020 um relatório dizendo que a Nikola não tinha tecnologia própria. A carta afirmava que a empresa havia exibido um caminhão com célula de combustível de hidrogênio que não funcionava e que o fundador Trevor Milton teve de empurrá-lo morro abaixo. Depois que a própria investigação da empresa descobriu que Milton havia feito afirmações questionáveis, ele deixou a montadora. (O Departamento de Justiça dos EUA, desde então, o processou com acusações de fraude nos títulos e ações por ter supostamente feito declarações falsas para fazer subir o valor das ações da Nikola.)

A Lordstown Motors teve semelhantes problemas de gestão quando um relatório de um vendedor a descoberto disse que o fundador da empresa, Steve Burns, havia exacerbado o interesse do mercado na compra de sua picape elétrica Endurance. O conselho da empresa removeu Burns após investigação interna.

A Lucid não disse o que exatamente a SEC está investigando sobre suas projeções. Vários escritórios de advocacia têm investigado a empresa para se preparar para ações judiciais por falta de plano para começar a construir o Sedã Air no segundo trimestre. Depois de anunciar seu acordo com a SPAC no início deste ano, a empresa disse no dia seguinte que não iria construir carros até o segundo semestre, o que prejudicou as ações.

As ações da Lucid caíram 20% desde 29 de novembro e quase 8% desde a divulgação da investigação da SEC. Mas as ações estão sendo negociadas a quase US$ 44, o que é mais de quatro vezes o preço inicial pago pelos acionistas antes da fusão.

Mesmo sem problemas regulatórios, as novas empresas de veículos elétricos, como a Lucid, enfrentarão um difícil caminho para se igualarem ao sucesso da Tesla.

“A Tesla entrou em um mercado vazio e não tinha concorrência”, diz Sam Abuelsamid, analista da Guidehouse Insights. “Esses caras estão chegando enquanto as montadoras tradicionais estão fazendo a mesma coisa. Eles estão prestes a lançar algumas centenas de placas de identificação para VEs nos próximos três anos. Será difícil replicar o que Tesla fez”.

