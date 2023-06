Menos de R$1 milhão: Habib's cria franquias menores de olho em shoppings centers

O Habib's quer impulsionar seu crescimento nos próximos cinco anos com novos modelos de franquia. A rede de fast food de 35 anos, que conta com 300 lojas e emprega mais de 13 mil pessoas, agora vai contar com quatro novos modelos de loja com investimento inicial mais baixo do que os modelos anteriores. O lançamento oficial foi realizado nesta quarta-feira, 28, na ABF Franchising Expo 2023.

Com espaços a partir de 50m², o principal foco é a expansão em shoppings centers que, hoje, respondem por 20% das unidades da rede. A expectativa é dobrar a quantidade de lojas nesses centros comerciais até o final de 2024.

“Agora vai dar para abrir uma franquia do Habib’s com menos de R$ 1 milhão", diz o fundador e CEO Alberto Saraiva. "Nós queremos crescer nas capitais, além de cidades grandes e médias. São mais de 600 shoppings centers em todo o Brasil e o Habib’s tem um potencial enorme para ampliar os negócios nesses locais".

As novas unidades vão oferecer o menu completo da rede e vai contar com uma oferta grande de combos — cardápio com maior adesão nas praças de alimentação. Totens de autoatendimento também fazem parte dos novos modelos de loja.

“O shopping center é um lugar democrático: são muitas opções, que atendem a consumidores dos mais variados perfis, tanto de classe social, como de idade. Do ponto de vista do investidor, não há dúvidas: é uma aposta em uma rede consolidada, com modelo de negócio comprovado, em um mercado extremamente resiliente, como o da alimentação”, afirma Saraiva.

Novos modelos de franquia do Habib's

Loja 100% fast

Modelo compacto desenvolvido para atendimento e venda rápida em praças de alimentação de shoppings, galerias, hipermercados, terminais etc., planejada para ter ampla visibilidade e atrair mais os clientes.

Metragem 50m².

Investimento a partir de R$ 950 mil

Faturamento médio/mês: R$ 250 mil

Taxa de franquia: R$ 130 mil (inclusa no investimento inicial)

Retorno de Investimento: 24 a 36 meses

Loja 100% fast com salão

Modelo compacto, desenvolvido para atendimento e venda rápida em praças de alimentação de shoppings, galerias, hipermercados etc. Espaço conta com salão anexo, com uma média de 30 lugares.

Metragem 80m² + 25m² de mezanino

Investimento a partir de R$ 1.2 milhão

Faturamento médio/mês R$ 300 mil

Taxa de franquia R$ 130 mil (inclusa no investimento inicial)

Retorno de investimento: 24 a 36 meses

Loja convencional fast

Loja convencional, com cardápio completo, localizado em praças de alimentação de shoppings, galerias etc. Espaço conta com salão anexo, com uma média de 90 lugares.

Metragem 185m² + 30m² de mezanino.

Investimento a partir de R$ 1.5 milhão

Faturamento médio/mês R$ 500 mil

Taxa de franquia R$ 130 mil (inclusa no investimento inicial)

Retorno de investimento: 24 a 36 meses

Loja convencional

Loja convencional, que conta com diversos canais de serviços, localizada em ruas, estacionamentos etc. Espaço contata com salão próprio, drive thru, área para delivery e viagem e com estacionamento.