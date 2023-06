Dono da Johnny Rockets traz maior franquia de churrasco americano para o Brasil

A rede Dickey’s Barbecue Pit, maior franquia americana especializada em churrasco texano, participou pela primeira vez da ABF Expo 2023. A marca desembarcou no Brasil através da Antaris Franchising, holding brasileira detentora de outras três marcas, entre elas a rede de hambúrgueres Johnny Rockets.

O grupo busca novos franqueados para seguir com seu plano de expansão. No último ano, as 57 lojas faturaram 121,7 milhões de reais. Para esse ano, a expectativa é de crescimento é atingir 95 unidades e faturar mais de 175 milhões de reais.

A Dickey's foi criada há 82 anos e atualmente conta com mais de 650 unidades nos Estados Unidos. Por lá, o faturamento da rede é de 500 milhões de dólares. Com unidades com balcão e salão, a rede de franquias de barbecue trabalha com carnes defumadas e diversos acompanhamentos.

Como escolher uma boa franquia para investir? Veja 7 pontos para analisar antes de empreender

Dickey’s no Brasil

A primeira unidade da rede foi inaugurada em 2021, na Alameda Santos, zona oeste de São Paulo. A primeira unidade franqueada será inaugurada neste ano no Shopping West Plaza. A expectativa é inaugurar outras quatro unidades ainda este ano e ter ao menos 55 lojas nos próximos 10 anos.

Com vários modelos a partir de 55m², o restaurante se adapta a cidades médias e grandes, com investimento inicial de investimento em R$ 900 mil.

Franquias em expansão: o que explica o crescimento de dois dígitos do setor bilionário

Presente em dez estados brasileiros, o fundador da Antaris Augusto Souza acredita em uma rápida expansão da rede de barbecure.

"É um produto de nicho, com qualidade e sem grandes concorrentes no Brasil. Alinhamos uma marca forte nos Estados Unidos com a nossa experiência com franquias aqui no Brasil ", diz.

A empresa busca consolidar a presença em todas as regiões do país, inclusive por meio de multifranqueados, já que as redes fazem parte do mesmo segmento mas têm propostas diferentes -- hamburgueria, churrascaria, gelateria e padaria de doces finos.

“Nossa confiança no sucesso tem base principalmente nos produtos de primeira linha e carisma das lojas junto ao consumidor, que é extremamente receptivo aos sabores e novidades”, diz Souza.

VEJA TAMBÉM: