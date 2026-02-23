77% dos clientes elevam a exigência — como a IA vira aliada do varejo independente

A adoção de inteligência artificial avança entre pequenos varejistas em meio à pressão por mais eficiência e personalização.

Um levantamento do Morgan Stanley aponta que 77% dos consumidores consideram conforto, rapidez, acessibilidade e disponibilidade fatores decisivos na hora da compra. As informações foram retiradas da Forbes.

Na prática, isso significa encontrar o produto com facilidade, ter opções de entrega ou retirada, concluir o pagamento sem fricção, seja no ambiente físico ou digital.

A demanda por essa experiência integrada pressiona pequenos varejistas a reorganizar processos e ampliar presença em diferentes canais — movimento que abre espaço para novas soluções tecnológicas no dia a dia do comércio.

Personalização além do balcão

O diferencial histórico do comércio local está na proximidade com o cliente e no conhecimento de suas preferências. Com o uso de inteligência artificial, dados de compras, frequência e comportamento passam a ser organizados de forma estruturada, permitindo recomendações e comunicações mais direcionadas.

Ferramentas que antes exigiam equipes especializadas e alto investimento passam a ser incorporadas por pequenos negócios, apoiando programas de fidelidade, promoções segmentadas e gestão de relacionamento.

Essa reorganização do relacionamento abre caminho para outro desafio central do setor, integrar operações e garantir eficiência.

Integração e eficiência operacional

A pandemia de Covid-19 acelerou a demanda por modelos como compra online com retirada na loja e entregas flexíveis. Grandes redes responderam com infraestrutura digital consolidada, enquanto parte dos pequenos comerciantes precisou adaptar processos com equipes enxutas e sistemas limitados.

A incorporação de inteligência artificial contribui para automatizar controle de estoque, organizar pedidos e integrar canais de venda.

A operação passa a funcionar de forma mais coordenada, reduzindo falhas e ampliando a capacidade de atendimento.

Ao combinar personalização estruturada e integração operacional, o varejo independente amplia sua presença digital e responde às novas expectativas de consumo.

